Ana Sayfa | DÃœNYA 26/05/2017 08:41

Manchester saldÄ±rganÄ± saldÄ±rÄ±dan gÃ¼nler Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye gitmiÅŸ

Salman Abedi

Manchester'daki patlamadan Ã¶nce saldÄ±rgan Salman Abedi TÃ¼rkiye ve Almanya Ã¼zerinden Ä°ngiltere'ye uÃ§muÅŸ

FT'nin internet sitesinde yer alan ve Alman istihbaratÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberde, Abedi'nin Ä°stanbul'dan Düsseldorf'a ve buradan da Manchester'a uçtuÄŸu belirtildi.Ajanslara konuÅŸan Türk yetkililerse, Abedi'nin üçüncü bir ülkeden gelerek Türkiye üzerinden transit uçarak Avrupa'ya gittiÄŸini belirtti.AFP'ye konuÅŸan bir Türk yetkili Manchester saldÄ±rÄ±sÄ± zanlÄ±sÄ±nÄ±n Ä°stanbul'dan uçuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.

Yetkili, "Ä°stanbul Atatürk HavaalanÄ±'ndan transit geçiÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit edebilirim" dedi.

Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan Türk yetkililer, "Avrupa'ya gitmesinden önce bir uçuÅŸ trafiÄŸi olmuÅŸ. Önce Avrupa'ya sonra bir üçüncü ülkeye gidiyor. Daha sonra Ä°stanbul'a gidip Avrupa'ya dönüyor".

Yetkililer üçüncü ülkenin Suriye olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Yetkili, "Türkiye'de hiç vakit geçirmedi ve seyahatinde Türkiye'ye giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yok" dedi.

Ä°ngiltere Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd, zanlÄ±nÄ±n kÄ±sa bir süre önce ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Libya'dan Manchester'a döndüÄŸünü söylemiÅŸti.

Fransa Suriye'ye gittiÄŸini öne sürmüÅŸtü

Fransa ise Ä°ngiliz makamlar tarafÄ±ndan kendilerine patlamadan önce Abedi'nin önce Libya'ya, "sonra da muhtemelen Suriye'ye" seyahat ettiÄŸi bilgisinin verildiÄŸini söylemiÅŸti.Ä°ngiltere'de yürütülen soruÅŸturmada Abedi'nin Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) ya da El Kaide gibi diÄŸer baÅŸka radikal örgütlerle baÄŸlantÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve varsa bunun detaylarÄ± ortaya çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Manchester'da bulunan Arena konser salonunda Pazartesi gece yarÄ±sÄ± düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ ve 64 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±yÄ± IÅžÄ°D üstlenirken, polis de zanlÄ±nÄ±n Libya asÄ±llÄ± Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± 22 yaÅŸÄ±ndaki Abedi olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Paula Robinson

Ä°ngiltere'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n kahramanÄ± TÃ¼rkiye yolcusu

Manchester kentindeki saldÄ±rÄ±da 50 Ã§ocuÄŸu bir otele gÃ¶tÃ¼rÃ¼p koruyan Paula Robinson olayÄ± atlatÄ±nca TÃ¼rkiye'ye gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Lucas Papademos

Yunanistan'Ä±n eski baÅŸbakanÄ± patlamada yaralandÄ±

Yunanistan'Ä±n eski baÅŸbakanÄ± Lucas Papademos meydana gelen patlama sonucu yaralandÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Avrupa BirliÄŸi yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi