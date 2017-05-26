Yunanistan'Ä±n eski baÅŸbakanÄ± patlamada yaralandÄ±

Yunanistan'Ä±n eski baÅŸbakanÄ± Lucas Papademos meydana gelen patlama sonucu yaralandÄ±

Patlamaya bir zarfÄ±n içine konan bombanÄ±n neden olduÄŸu bildiriliyor.69 yaÅŸÄ±ndaki eski baÅŸbakan ve ÅŸoförünün olayda bacaklarÄ±ndan yaralandÄ±klarÄ± ancak hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.Papademos 2002-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Avrupa Merkez BankasÄ±'nÄ±n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, 1994-2002 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise Yunanistan Merkez BankasÄ±'nda baÅŸkanÄ± olarak çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Papademos, 2011 ve 2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki geçici hükümette baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± üstlenen olmadÄ±.Mart ayÄ±nda, Yunanistan'dan gönderilen bir bombalÄ± mektup, UluslararasÄ± Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki merkezinde patlamÄ±ÅŸtÄ±.Olayda zarfÄ± açan görevli yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.