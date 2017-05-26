Ä°ngiltere'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n kahramanÄ± TÃ¼rkiye yolcusu

Manchester kentindeki saldÄ±rÄ±da 50 Ã§ocuÄŸu bir otele gÃ¶tÃ¼rÃ¼p koruyan Paula Robinson olayÄ± atlatÄ±nca TÃ¼rkiye'ye gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde Ariana Grande'nÄ±n konserinde Salman Abedi tarafÄ±ndan düzenlenen ve çoÄŸu çocuk 22 kiÅŸinin can verdiÄŸi saldÄ±rÄ± gecesi, Manchester Arena'nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki bir otele 50 çocuÄŸu götürüp koruyan Paula Robinson, o geceyi anlattÄ±.

Habertürk'te yer alan habere göre eÅŸiyle evliliklerinin 13. yÄ±ldönümünü kutlamak için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan ve gecenin sonunda evlerine dönmek için Victoria otobüs terminaline giden Paula, "Bir anda, terminalin yanÄ±ndaki Arena'dan patlama sesi geldi. Hemen Arena'ya koÅŸtuk, eÅŸimle panik halinde koÅŸuÅŸturan çocuklarÄ± sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.

Korumaya aldÄ±ÄŸÄ± 50 çocuÄŸun ailelerine sosyal medyadan "ÇocuklarÄ±nÄ±z benimle, lütfen cep telefonumdan ulaÅŸÄ±n" mesajÄ± bÄ±rakan Paula'nÄ±n desteÄŸiyle aileler çocuklarÄ±na kavuÅŸurken, ülkesinde artÄ±k ona kimi 'Melek' kimiyse 'Paula Anne' diyor.

‘TEÅžEKKÜRÜ HAK ETMÄ°YORDUM BÄ°LE'

Haberin devamÄ± ÅŸöyle; "SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Paula'ya telefonla ulaÅŸtÄ±k ancak sesi çok telaÅŸlÄ±ydÄ±. Hiç uyumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini iyi hissetmediÄŸini söyleyip telefonu kapattÄ±. Daha sonra kendisi bizi aradÄ± ve neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: "ÇocuklarÄ± otele götürdükten sonra ailelerden binlerce mesaj aldÄ±m. O gece bir aileyle konuÅŸmuÅŸtum ama çocuklarÄ± benim yanÄ±mda deÄŸildi. Maalesef sonradan öÄŸrendim ki hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Fakat aile, acÄ± çekerken bile beni unutmadÄ±. TeÅŸekkür etmek için mesaj attÄ±lar. Oysa teÅŸekkürü hak etmiyordum bile…"

Paula saldÄ±rÄ±dan beri evinden dÄ±ÅŸarÄ± hiç çÄ±kmamÄ±ÅŸ, en büyük destekçisiyse eÅŸi: "EÅŸim bütün gün kendimi iyi hissetmem için yanÄ±mda. 2 oÄŸlum var, biraz tedirginler. O gece saldÄ±rÄ±da bizim de ölmüÅŸ olabileceÄŸimizi düÅŸünmüÅŸler. 4 kÄ±z kardeÅŸim de bana destek oluyor, sevgi dolu bir aileyiz, ÅŸanslÄ±yÄ±m. Ama aklÄ±m, benim kadar ÅŸanslÄ± olmayan ve çocuklarÄ±nÄ± kaybeden ailelerde."

SaldÄ±rÄ± nedeniyle, Robinson Ailesi'nin psikolojisi kadar tatil planlarÄ± da altüst olmuÅŸ. Paula aslÄ±nda bu yÄ±l tatilini Türkiye'de geçirmek istemiÅŸ ancak saldÄ±rÄ± nedeniyle mümkün olmamÄ±ÅŸ: "Bu hafta hiç iÅŸe gidemedim, çalÄ±ÅŸmayÄ±nca paramÄ± alamadÄ±m. Kendimi toparlamak için bir süre daha iÅŸe gidemeyeceÄŸim. Bu nedenle bu yÄ±l tatil planÄ±m yok. Ancak torunlarÄ±m 3 Haziran'da Türkiye'de olacak."

Türkiye'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kendisini korkutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Paula, toparlanÄ±r toparlanmaz Türkiye'ye geleceÄŸini, "Pek çok kez ülkenize geldim. ArkadaÅŸlarÄ±m ve güzel anÄ±larÄ±m var. Kalbim Türkiye'yle. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için teröre karÅŸÄ± sevgide birleÅŸmeliyiz. BaÅŸaracaÄŸÄ±z, eminim" sözleriyle ifade etti.

YENÄ° EVLÄ°LÄ°K YILDÖNÜMÜ TARÄ°HÄ°

Paula ve eÅŸi, evlilik yÄ±ldönümlerinde böyle bir facia yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± için çok özel olan o günü artÄ±k saldÄ±rÄ±nÄ±n tarihinde, yani 22 MayÄ±s'ta kutlamama kararÄ± almÄ±ÅŸ. Çift, yÄ±ldönümlerini kutlamak için yeni bir tarih seçecek.