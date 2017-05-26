FlaÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž liderleri hava harekatÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Son iki ayda Irak ve Suriye'de dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž lideri 3 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, koalisyon tarafÄ±ndan Irak ve Suriye'de iki aydÄ±r düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 DEAÅž terör örgütü liderinin öldürüldüÄŸünü duyurdu. AçÄ±klamada, Mustafa GüneÅŸ'in 27 Nisan'da Suriye'nin Mayadin bölgesinde, Cezayirli Ebu Asim El Cazeri'nin ise 11 MayÄ±s'ta Mayadin'de öldürüldüÄŸü ifade edildi. Ebu kattab El Ravi'nin ise Irak'Ä±n Kaim bölgesinde düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda öldüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.