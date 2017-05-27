Ana Sayfa | DÃœNYA 27/05/2017 09:11

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'dan Ramazan ayÄ± iÃ§in anlamlÄ± kutlama

Theresa May

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, baÅŸta Ã¼lkesindeki olmak Ã¼zere tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ramazan ayÄ±nÄ± kutladÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ülkesindeki ve tüm dünyadaki MüslümanlarÄ±n ramazan ayÄ±nÄ± kutladÄ±.YayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, Ramazan'Ä±n hem Britanya hem de dünya genelindeki tüm Müslümanlar için deÄŸerli ve özel bir dönem olduÄŸunu belirten May, "uzun yaz günlerine raÄŸmen Britanya'daki MüslümanlarÄ±n gücünün, inançlarÄ±nÄ± yerine getirme özverisine sahip olduÄŸunu" kaydetti.

"Ä°ftar samimiyetin geliÅŸtirilmesi için önemli bir fÄ±rsat"

"Ramazan, güçlü bir toplum ruhu duygusu beslediÄŸini, camilerin kapÄ±larÄ±nÄ± açmasÄ± ve tüm inançlardan insanlarÄ± nezaketle aÄŸÄ±rlamasÄ±yla yansÄ±tÄ±yor." ifadesini kullanan May, iftarlarÄ±n da önemine vurgu yaparak, "(Ä°ftarlar) Her kesimden kiÅŸilerin bir araya getirilmesi, komÅŸularÄ±n tecrübelerini birbirleriyle paylaÅŸmasÄ± ve dostluklar ile samimiyetin geliÅŸtirilmesi için önemli bir fÄ±rsat sunuyor. Bu ramazanda, bu barÄ±ÅŸ, düÅŸünce ve inanca baÄŸlÄ±lÄ±k bayramÄ±nÄ±n insanlarÄ± nasÄ±l birbirine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kutlayalÄ±m ve hem burada hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, hayÄ±rlÄ± ramazanlar dileyelim." ifadelerine yer verdi.

Ä°ngiltere'de yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8’ini teÅŸkil ediyor.

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