Ana Sayfa | DÃœNYA 27/05/2017 09:16

TÃ¼rkiye'deki yÃ¼zlerce IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¼lkelerine geri dÃ¶ndÃ¼

Ä±raklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re TÃ¼rkiye'deki 347 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Türkiye'den gelen ve ulaÅŸÄ±m masraflarÄ±nÄ±n Irak hükümeti tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan 347 IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ülkelerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.AçÄ±klamada, ülkeye dönen IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Duhok ve Erbil illerinde karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve aralarÄ±nda kaçak durumunda olan kiÅŸiler olmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± gelenlerin güvenlik güçlerince isim taramasÄ±ndan geçirildiÄŸi ifade edildi.Irak Göç ve Göçmenler BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda Türkiye'de yaÅŸayan IraklÄ±lardan ülkelerine dönmek isteyenler için, Irak'Ä±n Ankara BüyükelçiliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 'Gönüllü DönüÅŸ ProgramÄ±' baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

 
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