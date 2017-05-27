KudÃ¼s yollarÄ± Ramazan ayÄ± nedeniyle kandillerle sÃ¼slendi

Ramazan ayÄ±nÄ±n gelmesiyle avlusunda ÅŸemsiyeler kurulan Mescid-i Aksa'ya Ã§Ä±kan Eski KudÃ¼s bÃ¶lgesinin tÃ¼m yollarÄ± ve evlerin kapÄ±larÄ± Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±larak kandillerle sÃ¼slendi

Ramazan ayÄ± için tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa'da temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±, MüslümanlarÄ±n rahatça ibadetlerini yapabilmeleri ve oruçlarÄ±nÄ± açabilmeleri için avlusunda ÅŸemsiyeler kuruldu. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu Kudüs'te yaÅŸayan Filistinliler, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu ramazan ayÄ±nda da evlerinin önünün yanÄ± sÄ±ra Eski Kudüs bölgesini çevreleyen surlarÄ± ve ÅŸehrin yakÄ±nÄ±ndaki Selahaddin Caddesi'ni Ä±ÅŸÄ±klarla süsledi. Kentteki en yaygÄ±n Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma ise kapÄ± önleriyle surlara asÄ±lan ay-yÄ±ldÄ±z motifleri, kandiller, "hayÄ±rlÄ± ramazanlar" yazÄ±larÄ±, Kur'an-Ä± Kerim'den ayetler ve ramazan ayÄ±nÄ±n önemine iliÅŸkin hadisler ÅŸeklinde oldu.Dün akÅŸam hilalin görülmesinin ardÄ±ndan binlerce Müslüman, ramazan ayÄ±nÄ±n ilk teravih namazÄ±nÄ± kÄ±lmak için Mescid-i Aksa'ya akÄ±n etti.

"Ramazan atmosferi bu ÅŸehirde her yÄ±l bir baÅŸka yaÅŸanÄ±yor"

AA muhabirine konuÅŸan Mescid-i Aksa'nÄ±n yakÄ±nÄ±nda onlarca yÄ±ldÄ±r kandil dükkanÄ± iÅŸleten 67 yaÅŸÄ±ndaki Kudüslü esnaf Husam Zugayr, "Ramazan atmosferi bu ÅŸehirde her yÄ±l bir baÅŸka yaÅŸanÄ±yor." dedi.Kudüslü Filistinliler olarak her yÄ±l daha farklÄ± bir ramazan yaÅŸanmasÄ± için deÄŸiÅŸik ÅŸeyler yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Zugayr ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Memleketimiz iÅŸgal altÄ±nda, biz de ramazan ayÄ±nÄ±n en güzel ÅŸekilde yaÅŸanmasÄ± için uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Eski ÅŸehrin sokaklarÄ±nÄ± Ä±ÅŸÄ±klarla süslüyoruz, bu ÅŸekilde insanlar ramazan ayÄ±nda olduklarÄ±nÄ± hissediyor. Bizim burada ramazan, çevre ülkelerden daha farklÄ± yaÅŸanÄ±yor. Surlarla çevrili ÅŸehrin ana giriÅŸlerinden olan Åžam KapÄ±sÄ±'ndan eski ÅŸehre girdiÄŸinizde ramazan havasÄ±nÄ± daha baÅŸka hissediyorsunuz. Çocuklar mutlu, insanlar iftara hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor."

"Kandiller atalarÄ±mÄ±zdan kalma bir gelenek"

Åžehrin sokaklarÄ±nÄ± süsleyen kandillerin eski bir gelenek olduÄŸunu ifade eden Zugayr, çocukluÄŸunun Kudüs'ünü ise ÅŸöyle anlattÄ±:

"Åžehrin sokaklarÄ±nÄ± süsleyen kandiller atalarÄ±mÄ±zdan kalma bir gelenek. Biz çocukken babalarÄ±mÄ±z bu kandilleri ellerine alÄ±r, eski ÅŸehrin sokaklarÄ±ndan geçerek Mescid-i Aksa'ya teravihe giderlerdi. O zamanlar elektrik yoktu. Kandilin altÄ±ndaki küçük kutuya biraz kum, biraz zeytinyaÄŸÄ± koyar, sonra yakar ve ÅŸehirde gezerdik. Tabi ÅŸimdi kandiller çok geliÅŸti. Bugün çok daha güzeller. Eskiden de kandillerimizin üzerine 'Allah' ve 'Muhammed' yazardÄ±k, kandilin içine mum koyar, yakardÄ±k."

Zugayr, bugün ise kandillerin sanatsal bir bakÄ±ÅŸla geliÅŸtirildiÄŸini söyledi. Üzerine "kelime-i tevhid" ve "hayÄ±rlÄ± ramazanlar" yazÄ±lÄ± kandillerin artÄ±k Türkiye'de de, MÄ±sÄ±r'da da olduÄŸunu anlatan Zugayr, "KomÅŸu ülkeler olduÄŸumuz için doÄŸal olarak birbirimizden etkilendik." dedi.Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yaÅŸayan Filistinlilerin, ramazan ayÄ± süresince Ä°srail'in vereceÄŸi günü birlik izinlerle Mescid-i Aksa'ya gelebilmesi bekleniyor.