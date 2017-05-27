Ä°ngiltere'de terÃ¶r tehdidi ciddi seviyesine indirildi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, Manchester'da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±lan terÃ¶r tehdidinin 'ciddi' seviyesine indirildiÄŸini duyurdu

DeÄŸiÅŸiklik bir saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸu, ancak hemen beklenmediÄŸi anlamÄ±na geliyor.AynÄ± zamanda polise destek olmak için sokaÄŸa çÄ±kan askerlerin Ä°ngiltere'de resmi tatilin sona ereceÄŸi Pazartesi gecesi itibariyle geri çekileceÄŸi belirtildi.May, polisin son 24 saat içinde yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalarÄ±n tehdidin azalmasÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Manchester Arena'da Ariana Grande konserinin çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Pazartesi gecesi düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda içinde çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Polis, Cumartesi sabahÄ± Manchester ÅŸehrinin Moss Side alanÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±yla ilgili yürütülen aramalar kapsamÄ±nda boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Polis Cheetham Hill bölgesinde de sabah saatlerinde kontrollü bir patlama gerçekleÅŸtirdikten sonra 20 ve 22 yaÅŸlarÄ±nda iki adamÄ± göz altÄ±na aldÄ±.

Åžu an için polisin sorguladÄ±ÄŸÄ± 11 kiÅŸi bulunuyor.Ariana Grande Manchester'a geri dönecekManchester'da aramalara ve operasyona devam edilirken polis ülkenin dört bir yanÄ±nda gerçekleÅŸtirilen etkinlikler için yüksek güvenlik önlemleri alÄ±yor.

Güvenlik güçleri 1.300 etkinlikte önlem alÄ±rken insanlarÄ±n sosyal hayatlarÄ±na devam etmesini ancak dikkatli davranmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor.

ÅžarkÄ±cÄ± Ariana Grande ise saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± için bir yardÄ±m konseri düzenlemek adÄ±na Pazartesi günü Manchester'a gideceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Twitter'dan uzun bir açÄ±klama yapan ÅŸarkÄ±cÄ±, "inanÄ±lmaz cesur bir ÅŸehir olan Manchester'a hayranlarÄ±yla zaman geçirmek için gideceÄŸini" belirterek, "HissetiÄŸiniz acÄ±nÄ±n azalmasÄ± için benim ya da herhangi birinin yapabileceÄŸi hiçbir ÅŸey yok" dedi.

Grande, "Bu ÅŸiddete karÅŸÄ± bir araya gelmeliyiz" mesajÄ±nÄ± verdi.

Kaynak: BBC Türkçe