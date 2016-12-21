KÃ¶y EnstitÃ¼lerini AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitimi GeliÅŸtirme DerneÄŸi paneli

KÃ¶y EnstitÃ¼lerini AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitimi GeliÅŸtirme DerneÄŸi KAVEG ve Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan KÃ¶y EnstitÃ¼leri konulu panel dÃ¼zenlendi.

“Köy Enstitüleri” Paneli

Köy Enstitülerini AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitimi GeliÅŸtirme DerneÄŸi ( KAVEG) ve Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±n “Köy Enstitüleri” konulu panel düzenlendi.

Panele konuÅŸmacÄ± olarak Doç.Dr. Aynur Soydemir, B.SadÄ±k Albayrak, Atilla KüçükkayÄ±kçÄ±, Ethem Zengin ve 1947 Köy Enstitü mezunu eÄŸitim neferi Niyazi Bal katÄ±ldÄ±lar.

Panel saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±. Panelin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet AtalÄ±k yaptÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±ndan sonra Köy Enstitüleri belgeseli gösterildi. Prof.Dr.Güler YalçÄ±n hem belgeselin anlatÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ± hem de KAVEG’in kuruluÅŸ ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Belgesel gösterimi sonun da panele geçildi. Panel Prof.Dr.Güler YalçÄ±n’Ä±n yönetiminde gerçekleÅŸti.

Panelde deÄŸinilen hususlar; Köy enstitülerin, cumhuriyetin eÄŸitim mucizesi olduÄŸu ancak yarÄ±m kalan bir mucize olduÄŸunu söylediler. OsmanlÄ± da örnek bir olaydan da anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üzere parasÄ± olan okusun zihniyeti var olduÄŸunu, cumhuriyetin aksine yoksul, mazlum köylü çocuklarÄ±n okumasÄ±na büyük önem verdiÄŸini söylediler. Köy enstitüleri, Cumhuriyetin köylü çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitilmesi isteÄŸine en iyi cevabÄ± verecek projeydi. Sahada bizzat üreterek, yaparak öÄŸrenim yapÄ±lan gerçekçi bir projeydi.

Köy enstitüleri ile bilgilenen köylüler bana ihtiyaç duymuyor, benim otoritem ve aÄŸalÄ±m sarsÄ±lÄ±r diyen köy aÄŸalarÄ± Köy Enstitülerinden rahatsÄ±zlÄ±k durmaya baÅŸladÄ±lar. AÄŸalar, sÄ±rf kendi çÄ±karlarÄ± uÄŸruna Köy Enstitülerini yok etme çabasÄ±na girdiler. Tabi ki bu eÄŸitim modeli ile ülkenin geliÅŸip, büyüyeceÄŸini gören ABD’de üreten deÄŸil, tüketen bir ülke olsun istiyordu. Marshall YardÄ±mÄ±, Truman Doktrini gibi projelerle bu istediÄŸini hayata geçirdi. Köy aÄŸlarÄ±nÄ±n isteÄŸi, hükümette olan partinin de köy aÄŸalarÄ±nÄ±n temsilcisi olmasÄ± ve ABD projeleri sonucunda köy enstitüleri kapandÄ±. Böylece Cumhuriyetin mucize projesi yarÄ±m kaldÄ±.

Köy Enstitülerini AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitimi GeliÅŸtirme DerneÄŸi iÅŸte bu yarÄ±m kalan mucizenin peÅŸinde yoluna devam ediyor. Köy enstitülerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ± ve gelecek kuÅŸaklara doÄŸru aktarÄ±lmasÄ±na çalÄ±yor.

Yine panelde bizzat köy enstitülerini görmüÅŸ ve bu enstitülerde okumuÅŸ Ethem Zengin ve Niyazi Bal Köy Enstitülerini anlattÄ±lar. Köy Enstitüleri vatan, millet sevginin kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer olduÄŸunu, cumhuriyet deÄŸerlerini öÄŸrendiklerini ve gelecek kuÅŸaklara aktardÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. Ülkemizin birçok deÄŸerli insanÄ± köy enstitülerinden yetiÅŸtiÄŸini söylediler. Köy Enstitüleri hayatla içli dÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸu için o dönem sanat eserlerinin de gerçekçi olduÄŸunu söylediler.

Cumhuriyetin fikri hür, vicdanÄ± hür insan yetiÅŸtirmeyi hedeflediÄŸini söylediler. Köy enstitülerinde yetilen insanlarÄ±n mücadeleci bir ruhla yetiÅŸtiÄŸini söylediler. Panel 1947 köy enstitü mezunu Niyazi Bal hocamÄ±zÄ±n okuduÄŸu cumhuriyet ÅŸiiri ile son buldu.

Haber-Foto: Nasuh BektaÅŸ