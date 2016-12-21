KPSS tercihleri 30 AralÄ±k'a kadar yapÄ±labilecek

Ã–SYM tarafÄ±ndan uygulanan KPSS tercihleri bugÃ¼nden itibaren 30 AralÄ±k'a kadar sÃ¼recek.

ÖSYM tarafÄ±ndan Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (KPSS) sonuçlarÄ±na göre, bazÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±na ikinci yerleÅŸtirme için adaylarÄ±n tercihleri bugünden itibaren, 30 AralÄ±k'a kadar alÄ±nacak.

ÖSYM TARAFINDAN YERLEÅžTÄ°RME YAPILACAK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bazÄ± kadro ve pozisyonlarÄ±na, Kamu Görevlerine Ä°lk Defa Atanacaklar Ä°çin YapÄ±lacak SÄ±navlar HakkÄ±nda Genel Yönetmelik hükümleri uyarÄ±nca ÖSYM tarafÄ±ndan yerleÅŸtirme yapÄ±lacak.Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 30 AralÄ±k'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. Tercih iÅŸlemleri, 30 AralÄ±k'ta saat 23.59'da sona erecek.

T.C. KÄ°MLÄ°K NUMARASI VE ÅžÄ°FRELERÄ°NÄ° KULLANACAKLAR

Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kÄ±lavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifrelerini kullanarak yapacaklar.