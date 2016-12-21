MEB FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan bin 980 Ã¶ÄŸretmeni aÃ§Ä±ÄŸa aldÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, bin 980 personelini gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

MEB'de aralarÄ±nda öÄŸretmenlerin de bulunduÄŸu bin 980 personel hakkÄ±nda, FETÖ terör örgütüyle irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri alÄ±ndÄ±.Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bin 980 personel açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±kta, "görevde bulunmasÄ±nda sakÄ±nca görülmesi nedeniyle" uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulanan personel hakkÄ±nda inceleme ve araÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.