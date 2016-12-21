Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 21/12/2016 17:25

MEB FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan bin 980 Ã¶ÄŸretmeni aÃ§Ä±ÄŸa aldÄ±


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, bin 980 personelini gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

MEB'de aralarÄ±nda öÄŸretmenlerin de bulunduÄŸu bin 980 personel hakkÄ±nda, FETÖ terör örgütüyle irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri alÄ±ndÄ±.Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bin 980 personel açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±kta, "görevde bulunmasÄ±nda sakÄ±nca görülmesi nedeniyle" uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulanan personel hakkÄ±nda inceleme ve araÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±

MEB'de gÃ¶revli bin 980 personel FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli


KPSS tercihleri 30 AralÄ±k'a kadar yapÄ±labilecek

Ã–SYM tarafÄ±ndan uygulanan KPSS tercihleri bugÃ¼nden itibaren 30 AralÄ±k'a kadar sÃ¼recek.

Koy_Enstituleri_Paneli

KÃ¶y EnstitÃ¼lerini AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitimi GeliÅŸtirme DerneÄŸi paneli

KÃ¶y EnstitÃ¼lerini AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitimi GeliÅŸtirme DerneÄŸi KAVEG ve Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan KÃ¶y EnstitÃ¼leri konulu panel dÃ¼zenlendi.