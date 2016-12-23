O illerdeki eÄŸitime bir gÃ¼nlÃ¼k kar engeli

Afyonkarahisar, Aksaray, Gaziantep, Konya, Mersin, EskiÅŸehir ve Isparta'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ (bugÃ¼n) okullar eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verdi.

23 AralÄ±k Cuma kar tatili olan illeri sizler için hazÄ±rladÄ±k. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±ndaki bölgelerde okullar tatil ediliyor. Bizler de sizler için hangi illerde okullarÄ±n tatil olduÄŸunu araÅŸtÄ±rdÄ±k. Ä°ÅŸte kar tatili olan iller.

Bolvadin'de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime kar engeli

Afyonkarahisar'Ä±n Bolvadin ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 1 gün ara verildiÄŸi belirtildiKonu ile ilgili Bolvadin ilçe KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, ilçeye baÄŸlÄ± köy ve beldelerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gören öÄŸrenciler için okullarÄ±n 1 gün (23 AralÄ±k Cuma) süreyle tatil edildiÄŸi kaydedildi. AçÄ±klamada tatil nedenin ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ifade edildi.

Aksaray'da eÄŸitime kar engeli

Aksaray'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma nedeniyle il genelinde eÄŸitime bugün ara verildiÄŸi bildirildi.Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü HacÄ± Ömer Kartal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sabah etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma nedeniyle kent genelinde eÄŸitime 23 AralÄ±k Cuma ara verildiÄŸini belirtti.

Gaziantep'te, taÅŸÄ±malÄ± ve özel okullara kar tatili

GAZÄ°ANTEP'te, taÅŸÄ±malÄ± sistem ve özel eÄŸitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.Vali Ali Yerlikaya baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan eÄŸitim-öÄŸretim hizmetleri deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda kent genelindeki taÅŸÄ±malÄ± sistem ve engellilere eÄŸitim verilen okullarÄ±n 23 AralÄ±k PerÅŸembe günü tatil edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. ToplantÄ±da ayrÄ±ca hava muhalefeti olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bugün tatil edilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eÄŸitim ve öÄŸretime Cuma günü devam edileceÄŸi kararÄ± da alÄ±ndÄ±

Konya'da eÄŸitime kar engeli

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile bazÄ± ilçelerinde eÄŸitime bugün ara verildi.Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilçeler baÅŸta olmak üzere BeyÅŸehir, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, BozkÄ±r, Derebucak, KarapÄ±nar, Kulu, KadÄ±nhanÄ±, AltÄ±nekin, Hüyük, Sarayönü ve AkÅŸehir'de okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun görüldüÄŸü kaydedildi.

Hatay'da eÄŸitime kar engeli

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilçesinde, iki gündür devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± felç etti. Buna baÄŸlÄ± olarak yollarÄ±n kapalÄ± olmasÄ± ve elektrik kesintisi nedeniyle, YayladaÄŸÄ± merkez ve baÄŸlÄ± bulunan mahallelerde eÄŸitim-öÄŸretime 23.12.2016 cuma günü ara verildi.YayladaÄŸÄ±-Antakya karayolu ulaÅŸÄ±ma açÄ±lÄ±rken, YayladaÄŸÄ± ilçesine baÄŸlÄ± 40 mahalleye ulaÅŸÄ±m iÅŸ makinalarÄ±yla saÄŸlanÄ±yor. YayladaÄŸÄ± Belediyesi ve HatayBüyük Åžehir Belediyesine ait ekipler ulaÅŸÄ±ma kapanan yollarÄ±n açÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor.

Mut'ta okullara kar tatili

Mersin'in Mut ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tatil edilen okullarda bugün de eÄŸitime ara verildi.Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 1 gün tatil edilen okullarÄ±n tatil süresi uzatÄ±ldÄ±. Ä°lçede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eÄŸitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eÄŸitim pazartesi günü baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

EskiÅŸehir'de okullara kar tatili

EskiÅŸehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitim öÄŸretime 1 gün ara verildi.

Isparta'da okullar tatil mi?

Isparta'nÄ±n YeniÅŸarbademli ve ÅžarkikaraaÄŸaç ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gün ara verildiÄŸi bildirildi. Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soÄŸuk hava ve buzlanma nedeniyle YeniÅŸarbademli ve ÅžarkikaraaÄŸaç ilçelerindeki tüm okullarda eÄŸitime 23 AralÄ±k Cuma ara verildi.