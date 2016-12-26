Anaokulu ve kreÅŸ fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ddevlete Ã¶dedikleri KDV oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesi talebini ileten kreÅŸ ve anaokulu yÃ¶neticilerine bakanlÄ±ktan destek geldi. BÃ¶ylece kreÅŸ fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Türkiye'nin farklÄ± illerinden kreÅŸ yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, devlete ödedikleri KDV oranlarÄ±nÄ±n yüzde 1'e çekilmesi talebini iletti. KreÅŸ yöneticileri, böyle bir uygulamanÄ±n kreÅŸ fiyatlarÄ±nÄ± da aÅŸaÄŸÄ±ya çekeceÄŸine dikkati çekti.

DESTEK BEKLENTÄ°SÄ° MASAYA YATIRILDI

BakanlÄ±k'a baÄŸlÄ± Çocuk Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü'nce düzenlenen çalÄ±ÅŸtayda kreÅŸlere yönelik planlanan düzenlemeler ele alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±k bürokratlarÄ±, kreÅŸ yöneticileri ve velilerin bir araya geldiÄŸi çalÄ±ÅŸtayda, kreÅŸlerin devlet desteÄŸi beklentisi masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

VELÄ°LER DE RAHATLAYACAK

KreÅŸlere son dönemde saÄŸlanan vergi muafiyetinin yeni açÄ±lacaklarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden kreÅŸ yöneticisi Betül AltÄ±nÄ±ÅŸÄ±k YalçÄ±nkaya, "Bizler de KDV indirimi istedik. Aileler çocuklarÄ±nÄ± kreÅŸe göndermek zorunda. Bunun temel ihtiyaç olduÄŸu göz önünde bulundurularak, 'KDV'si yüzde 1 olabilir mi' dedik. HalihazÄ±rda yüzde 8 oranÄ±nda KDV ödüyoruz. Haliyle bu da veliye yansÄ±yor. ÖrneÄŸin bin 300 lira olan kreÅŸin KDV dahil fiyatÄ±, otomatikman bin 405 liraya çÄ±kÄ±yor" dedi.