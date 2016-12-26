Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi'nde okuyan Ã¶ÄŸrencilere mÃ¼jde

Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi'nde okuyan Ã¶ÄŸrenciler artÄ±k 3 dersi kalsa bile dÃ¶nem uzatmadan bitirebilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GündoÄŸan mezun olmasÄ±na 3 dersi kalan öÄŸrencilerin artÄ±k bir dönem daha beklemeyeceklerini söyledi.Ä°HA'ya açÄ±klamalarda bulunan Prof. Dr. GündoÄŸan, AçÄ±köÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme Fakültelerinden mezun olmasÄ±na tek dersi kalan öÄŸrencilerin dönem uzatmamalarÄ± için uygulanan tek ders sÄ±navlarÄ±nÄ±n, bu yÄ±ldan itibaren üç derse çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.GündoÄŸan, AçÄ±köÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme Fakülteleri'nin lisans veya önlisans programlarÄ±nda kayÄ±tlÄ±, üç dersten baÅŸarÄ±sÄ±z olan ve bu dersleri baÅŸarmasÄ± durumunda mezun olabilecek öÄŸrencilere tanÄ±nan üç ders sÄ±nav hakkÄ±ndan hangi durumdaki öÄŸrencilerin yararlanabileceÄŸine de açÄ±klÄ±k getirdi. KayÄ±tlÄ± olduÄŸu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu için mezun olamayan öÄŸrencilerin üç ders sÄ±navÄ±na girebileceÄŸini yineleyen Prof. Dr. GündoÄŸan, üç ders sÄ±nav hakkÄ±na iliÅŸkin esaslarÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

"SINAVA KATILMAYANLAR Ä°ÇÄ°N MAZERET SINAVI YAPILAMAZ"

"ÖÄŸrencinin üç ders sÄ±navÄ±na girebilmesi için, 2016/2017 öÄŸretim yÄ±lÄ± güz veya bahar döneminde o derslere kayÄ±t yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekmektedir. BaÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öÄŸrenciye üç ders sÄ±nav hakkÄ± tanÄ±nmaz. UygulamalÄ± dersler (laboratuvar, pratik çalÄ±ÅŸma ve benzeri) için üç ders sÄ±nav hakkÄ± tanÄ±nmaz. Üç ders sÄ±nav notu, dönem sonu sÄ±nav notu yerine geçer. BaÅŸarÄ± notu; üç ders sÄ±navÄ± uygulanan her bir ders için dönem içi notlarÄ± ile üç ders sÄ±navÄ± notunun yüzdelik oranlarÄ± dikkate alÄ±narak belirlenir. ÖÄŸrencinin baÅŸarÄ± notu; üç ders sÄ±navÄ± uygulanan her bir ders için dönem içi notlarÄ± ile üç ders sÄ±nav sonucu esas alÄ±narak hesaplanÄ±r. ÖÄŸrencinin harf notlarÄ±, dönem sonu sÄ±navÄ±na 'Anadolu Üniversitesi AçÄ±köÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme Fakülteleri ÖÄŸrenci DeÄŸerlendirme Sistemi EsaslarÄ±' dikkate alÄ±narak oluÅŸan harf notu aralÄ±klarÄ± dikkate alÄ±narak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sÄ±navÄ±na katÄ±lmayan ve katÄ±lamayan öÄŸrenci için mazeret sÄ±navÄ± yapÄ±lamaz."

SINAVLAR 22 TEMMUZ'DA

Rektör GündoÄŸan, sÄ±nav tarihlerini de açÄ±klayarak, ÅŸöyle devam etti:"Türkiye programlarÄ± için üç ders sÄ±navÄ±; 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararÄ± ile belirlenen sÄ±nav merkezlerinde gerçekleÅŸtirilecektir. Türkiye programlarÄ±na kayÄ±tlÄ± bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup üç ders sÄ±navÄ±na girme hakkÄ± olan öÄŸrencinin sÄ±navÄ±, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü bulunduÄŸu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapÄ±lacaktÄ±r. YurtdÄ±ÅŸÄ± programlarÄ± için üç ders sÄ±navÄ±; 13 AÄŸustos 2017 Pazar günü fakülte yönetim kurulu kararÄ± ile belirlenen sÄ±nav merkezlerinde gerçekleÅŸtirilecektir."Prof. Dr. GündoÄŸan, AçÄ±köÄŸretim Sistemi'nde kayÄ±tlÄ± öÄŸrencilerin baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rmaya yönelik yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdüreceklerini de belirterek, tüm öÄŸrencilere baÅŸarÄ±lar diledi.