BugÃ¼n hangi ildeki okullar tatil edildi

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re yurdun bazÄ± illerindeki okullarda eÄŸitime ara verildi. Ä°ÅŸte o iller ve okullar haberimizde.

Yozgat merkez ve merkeze baÄŸlÄ± köylerde olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugün okullara 1 gün süreyle ara verildi.Yozgat’ta ilk, orta ve lise dengi okullara bir günlük süre ile ara verildi. Yozgat ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 27 AralÄ±k 2016 SalÄ± günü il merkezi ve merkeze baÄŸlÄ± köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara 1 günlük süreyle ara verilmiÅŸtir. Öte yandan kamuda çalÄ±ÅŸan ve engelli personele de bir gün süreyle izin verilmiÅŸtir" ifadelere yer aldÄ±.

MUT’TA OKULLAR TATÄ°L

Mersin’in Mut ilçesinde 20 yÄ±l sonra yaÄŸan ve dört gündür devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Mut'ta 4 gündür aralÄ±ksÄ±z devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle merkez ve köy okullarÄ± SalÄ± günü tatil edildi. Ä°lçeye baÄŸlÄ± köy yollarÄ±nÄ±n da ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesi'ni Ä°ç Anadolu Bölgesi'ne baÄŸlayan Sertavul Geçidi'nde kar lastiksiz ve zincirsiz ulaÅŸÄ±ma izin verilmiyor. Büyük araçlarÄ±n ise geçiÅŸine kesinlikle izin verilmediÄŸi bildirildi. KarayollarÄ± ekipleri ile Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait araçlar yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor.

MERSÄ°N'DE OKULLAR TATÄ°L

Mersin'in Mut ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edilirken, Gülnar ilçesinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gün ara verildi.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Mut ilçesinde yaÅŸam olumsuz etkileniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yarÄ±n okullarda eÄŸitime bir gün ara verildiÄŸini bildirdi.

Gülnar ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gören okullar yarÄ±n tatil edildi.

Ä°lçe merkezindeki diÄŸer okullarda ise eÄŸitimin devam edeceÄŸi belirtildi.

KONYA'DA OKULLAR TATÄ°L

Konya'nÄ±n 3'ü merkez 22 ilçesinde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nÄ±n Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile AhÄ±rlÄ±, Akören, AltÄ±nekin, AkÅŸehir, BozkÄ±r, Cihanbeyli, DoÄŸanhisar, Derbent, Derebucak, IlgÄ±n, KarapÄ±nar, KadÄ±nhanÄ±, BeyÅŸehir, Çumra, GüneysÄ±nÄ±r, Sarayönü, SeydiÅŸehir, Hadim ve TaÅŸkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla 27 AralÄ±k SalÄ± tatil edildiÄŸi belirtildi.

KARAMAN'DA EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

Karaman'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

Karaman ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla il genelindeki tüm okullarÄ±n 27 AralÄ±k SalÄ± tatil edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun görüldüÄŸü kaydedildi.

AKSEKÄ° Ä°LÇESÄ°NDE OKULLARA KAR TATÄ°LÄ°

Antalya'nÄ±n Akseki ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinde sabaha karÅŸÄ± baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± merkez ve mahallelerde yaÅŸamÄ± olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± Ä°lçe KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bugün ara verildi.YaklaÅŸÄ±k iki gün önce tüm Türkiye'ye hakim olan ve aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± felç etti. BazÄ± bölgelerde ise okullar tatil edildi

BAYBURT’TA OKULLARA KAR TATÄ°LÄ°

BAYBURT’ta yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bayburt ValiliÄŸi’nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, il genelinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta eÄŸitim kurumlarÄ±nda eÄŸitime bir gün ara verildi. AçÄ±klamada, engelli ve hamile kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bir gün izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.