DanÄ±ÅŸtay'dan imam hatip liseleri iÃ§in yeni dÃ¼zenleme

Valiliklerin okullarÄ± istediÄŸi zaman imam hatip liselerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmesine izin veren yÃ¶netmeliÄŸi iptal eden DanÄ±ÅŸtay, okullarÄ±n isimlerinin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini bildirdi.

DanÄ±ÅŸtay, okullarÄ±n imam hatiplere dönüÅŸümü konusunda önemli bir karar aldÄ±. DanÄ±ÅŸtay, valiliklerin okullarÄ± istediÄŸi zaman imam hatip liselerine dönüÅŸtürmesine izin veren yönetmeliÄŸi iptal etti. AyrÄ±ca okul isimlerinin keyfi olarak deÄŸiÅŸtirilmesi de DanÄ±ÅŸtay'Ä±n kararÄ±nda hukuka aykÄ±rÄ± bulundu. Bu kararla birlikte, okullarÄ±n ismi valilik tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸtirilemeyecek.

"HUKUKA AYKIRI AÇILDIÄžINA HÜKMETTÄ°LER"

EÄŸitim Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet BalÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada EÄŸitim-Ä°ÅŸ olarak, Milli EÄŸitim Temel Kanunu'na aykÄ±rÄ± olarak düzenlenen yönetmelikte valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya ValiliÄŸi kararÄ± ile Konya'da çok sayÄ±da okulun imam-hatibe dönüÅŸtürülmesinin iptali için dava açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. BalÄ±k açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:"AçtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu davada DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu okullarÄ±n, Valilikler tarafÄ±ndan keyfi olarak açÄ±labilmesine olanak saÄŸlayan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na BaÄŸlÄ± Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme YönetmeliÄŸinin ilgili maddesini iptal etmiÅŸtir. Ä°ptal gerekçesinde ise öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda olduÄŸuna, Valiliklerce geliÅŸigüzel ÅŸekilde bu okullarÄ±n açÄ±lamayacaÄŸÄ±na ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n da bu okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na karar verirken mevcut ihtiyaçlarÄ± ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduÄŸuna iÅŸaret etmiÅŸtir. Bununla birlikte gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksÄ±zÄ±n Konya ilinde açÄ±lan 8 adet imam-hatip ortaokulunun hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na hükmetmiÅŸtir."

OKUL Ä°SÄ°MLERÄ° DEÄžÄ°ÅžMEYECEK

Yine bu karar bir baÅŸka önemli hususu daha içerdiÄŸini belirten BalÄ±k, ÅŸöyle devam etti: "BilindiÄŸi üzere okul isimleri gündelik siyasetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak sürekli ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmektedir. Özellikle de Cumhuriyetçi kimliÄŸi ile bilinen kimselerin adÄ±nÄ±n verildiÄŸi okullarÄ±n ismi sürekli olarak deÄŸiÅŸtirilmektedir. Yine aynÄ± dava içerisinde Konya Selçuklu'da bulunan Ä°smail HakkÄ± Tonguç Ä°mam Hatip Ortaokulu'nun ismi Erdem BeyazÄ±t Ä°mam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati Ä°lkokulu'nun ismi ise Cemil Meriç Ä°lkokulu olarak Valilik kararÄ± ile deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. Sendika olarak buna karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ ve neden bu isimlerin deÄŸiÅŸtirildiÄŸi sorusunu sormuÅŸtuk. TamamÄ±yla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim deÄŸiÅŸikliÄŸinin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± kahramanlarÄ±ndan Ulu Önderimiz M. Kemal Aktatürk 'ün Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapmÄ±ÅŸ olan Mustafa Necati'nin ve bu ülkenin Milli EÄŸitim Sisteminin her taÅŸÄ±nda imzasÄ± olan Ä°smail HakkÄ± Tonguç isminin okullardan silinemeyeceÄŸini ifade ettik. Nitekim DanÄ±ÅŸtay'da bu gerekçeleri haklÄ± görerek keyfi ÅŸekilde yapÄ±lan bu isim deÄŸiÅŸikliÄŸinin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸuna hükmetmiÅŸ ve yürütmenin durdurulmasÄ± kararÄ± vermiÅŸtir."

"GELÄ°ÅžÄ° GÜZEL Ä°MAM HATÄ°P AÇILMAYACAK"

Bu kararÄ±n emsal nitelikte bir karar olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen BalÄ±k, "Bu karar sonrasÄ±nda artÄ±k öncelikle Valiliklerce geliÅŸigüzel ÅŸekilde imam-hatip açÄ±lamayacak ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± da bu okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçlarÄ± ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacaktÄ±r. Konya'da Valilik kararlarÄ±yla açÄ±lan imam-hatip ortaokullarÄ±nÄ±n da hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Mustafa Necati ve Ä°smail HakkÄ± Tonguç tabelalarÄ± tekrar ait olduÄŸu yere asÄ±lacaktÄ±r" dedi.