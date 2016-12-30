Van'daki kÃ¶ylÃ¼ler Duygu Ã¶ÄŸretmen iÃ§in katÄ±r tahsis etti

Van'dan 13 kilometre uzaklÄ±ktaki okula gitmek iÃ§in Van'daki kÃ¶ylÃ¼ler kendisine katÄ±r tahsis etti.

Van Bahçesaray'da hergün sabah servisle ilçeye 13 kilometre uzaklÄ±ktaki okula gitmek için yola çÄ±kan 25 yaÅŸÄ±ndaki Duygu AtmÄ±ÅŸ, belli bir yere kadar geldikten sonra köylülerin kendisine tahsis ettiÄŸi katÄ±rla daÄŸlarÄ± tepeleri aÅŸarak 21 öÄŸrencisi bulunan konteyner okula ulaÅŸÄ±yor. MesleÄŸinin ilk yÄ±lÄ±nda görevini hakkÄ±yla yerine getirmek için çaba gösterdiÄŸini belirten Duygu öÄŸretmen tatil günlerinde de okula giderek kurs veriyor.

DUYGU ÖÄžRETMENÄ°N DÄ°KKAT ÇEKEN HÄ°KAYESÄ°

DoÄŸu Anadolu'da kÄ±ÅŸ mevsimi ve kar, özellikle ücra mahallelerde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n hayat ÅŸartlarÄ±nÄ± oldukça zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Van'Ä±n en çok kar alan ilçelerinden biri olan Bahçesaray'Ä±n AltÄ±ndere Mahallesi KÄ±rÄ±khan mezrasÄ±na bu yÄ±l atanan AdanalÄ± öÄŸretmen Duygu AtmÄ±ÅŸ'Ä±n öyküsü de dikkat çekici. Bayburt Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi SÄ±nÄ±f ÖÄŸretmenliÄŸi bölümünden 2014 yÄ±lÄ±nda mezun olan 25 yaÅŸÄ±ndaki AtmÄ±ÅŸ'Ä±n, ilk görev yeri, konteyner okulu ve 21 öÄŸrencisi bulunan AltÄ±ndere Mahallesi KÄ±rÄ±khan mezrasÄ± oldu.

40 DAKÄ°KALIK YOLCULUK

Ä°lk günlerde minibüsle okula gidip gelen Duygu öÄŸretmen, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte zorlu bir döneme girdi. Ä°lçeye 13 kilometre uzaklÄ±ktaki mahallenin yolu kardan ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±nca, Duygu öÄŸretmen yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldÄ±. AdÄ±m atmanÄ±n bile zor olduÄŸu yolda yürümekte güçlük çeken öÄŸretmene mahalle halkÄ± bir katÄ±r ve bir görevli tahsis etti. Servisten indikten sonra katÄ±ra binerek karlara bata çÄ±ka, daÄŸlarÄ± tepeleri buz gibi havada aÅŸan Duygu öÄŸretmen, okula yaklaÅŸÄ±k 40 dakikada ulaÅŸabiliyor.

"HAYATIMDA Ä°LK DEFA BU KADAR KAR GÖRÜYORUM"

Bütün zorluklara raÄŸmen okuldaki 21 öÄŸrenciye bir ÅŸeyler öÄŸretmenin kendisini çok mutlu ettiÄŸini vurgulayan Duygu öÄŸretmen ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:"HayatÄ±mda ilk defa bu kadar soÄŸuk ve kar görüyorum. KatÄ±ra ilk defa biniyorum. Bazen katÄ±r bile bu yoldan çÄ±kamÄ±yor. Çok zorlu bir yolculuk. Ama 3 yÄ±l önce açÄ±lan bu konteyner okulda 12- 13 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ öÄŸrenciler hala okuma bile bilmiyorlar. Hepsine birinci sÄ±nÄ±f müfredatÄ±nÄ± okutuyorum. Bu öÄŸrencilerime öÄŸrettiÄŸim tek kelime bana bütün zorluklarÄ± unutturuyor. Görevimi hakkÄ±yla yerine getirmek istiyorum."