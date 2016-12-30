SÄ±navda sorduÄŸu soruyla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Temel Hukuk ortak dersi final sÄ±navÄ±nda Ã–ÄŸr. GÃ¶r. TÃ¼mer CoÅŸkun tarafÄ±ndan sorulan soruda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ailesine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶revden men edildi.

FÄ±rat Üniversitesi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “29.12.2016 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu bünyesinde dört farklÄ± programÄ±n Temel Hukuk ortak dersi final sÄ±navÄ±nda ÖÄŸr. Gör. Tümer CoÅŸkun tarafÄ±ndan sorulan sorularda, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayip ErdoÄŸan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, sÄ±nav iptal edilmiÅŸ ve ilgili ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda 2547 sayÄ±lÄ± kanunun 53. Maddesi kapsamÄ±nda soruÅŸturma açÄ±larak görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir” denildi.

ElazÄ±ÄŸ Valisi Murat ZorluoÄŸlu ise konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 29 AralÄ±k tarihinde FÄ±rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda ortak final sÄ±navÄ±nda öÄŸrencilere birtakÄ±m sorular yöneltildiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu sorular, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve ailesine yönelik hakaretler içeriyor. Bunun üzerine üniversite yönetimi derhal idari iÅŸlem baÅŸlattÄ±. Bu öÄŸretim görevlisi görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bu öÄŸretim görevlisi ile ilgili olarak terör örgütleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi ile ilgili adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Dün akÅŸam saatlerinde öÄŸretim görevlisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Son derece üzücü bir hadisedir. Gerçekten bu öÄŸretim görevlisinin yaptÄ±ÄŸÄ± ahlaksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Bu memleketin ekmeÄŸini yiyen, suyunu içen bir kiÅŸinin böyle ahlaksÄ±z bir davranÄ±ÅŸÄ±n içine girmiÅŸ olmasÄ± hakikaten çok üzücüdür. Ama, hiç kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kâr kalmaz. ÖÄŸretim görevlisi ile ilgili hem adli hem idari soruÅŸturma devam ediyor.”

PEKÄ° SORU NEYDÄ°?

CoÅŸkun’un öÄŸrencilerine sÄ±navda sorduÄŸu sorunun bir miras paylaÅŸÄ±mÄ± ile ilgili olduÄŸu, örnekte verilenin de CumhurbaÅŸnÄ± ErdoÄŸan ve ailesinin olduÄŸu öÄŸrenildi.