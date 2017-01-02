Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 02/01/2017 18:28

2017 YGS baÅŸvurularÄ± ne zaman baÅŸlayacak ve ne zamana kadar sÃ¼recek

YGS

YÃ¼z binlerce Ã¶ÄŸrencinin merakla beklediÄŸi YGS baÅŸvurularÄ± ne zaman baÅŸlayacak, YGS baÅŸvuru Ã¼creti ne kadar olacak, detaylar haberimizde

Binlerce üniversite adayÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ± Yüksek ÖÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 4 Ocak 2017 ÇarÅŸamba günü baÅŸlayacak.BaÅŸvuru süreci 18 Ocak 2017 ÇarÅŸamba gününe kadar devam edecek. YGS'ye girmek isteyen adaylarÄ±n baÅŸvuru yapabilmek için 2 hafta süresi olacak.

YGS BAÅžVURU ÜCRETÄ° NE KADAR?

YGS baÅŸvuru ücretleri iki ÅŸekilde ödenebilecek. Üniversiteye girme hayalini gerçeÄŸe dönüÅŸtürmek için uzun süredir hazÄ±rlanan adaylar, sÄ±nav ücretini kÄ±lavuzda yer alan anlaÅŸmalÄ± bankalara veya ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinde yer alan "ÖDEMELER" sayfasÄ±ndan yapabilecek.

2016 YGS sÄ±nav ücreti: 55 TL

2016 LYS sÄ±nav ücreti: 35 TL (Girmek istediÄŸiniz her bir LYS için)

SÄ±navsÄ±z geçiÅŸ baÅŸvuru ücreti: 15 TL

BaÅŸvuru hizmeti ücreti: 3 TL

ÖSYM sÄ±nav koordinatörlüklerinden yeniden ÅŸifre edinme ücreti: 5 TL

ÖSYM sÄ±nav koordinatörlüklerinden fotoÄŸraf güncelleme ücreti: 10 TL

YGS BAÅžVURU FORMU NEREDEN ALINIR?

Lise eÄŸitimlerine devam eden öÄŸrenciler, YGS baÅŸvurularÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilmesi için gereken baÅŸvuru formunu kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± okul müdürlüklerinden; diÄŸer adaylar ise ÖSYM baÅŸvuru merkezleri ya da sÄ±nav koordinatörlüÄŸünden edinebilirler.

YGS BAÅžVURU ÜCRETLERÄ° HANGÄ° BANKALARA YATIRILACAK?

Ziraat BankasÄ± ATM ve Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±

Halkbank ATM ve Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±

Akbank'Ä±n tüm ÅŸubeleri, ATM ve Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± (KKTC'den baÅŸvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk KatÄ±lÄ±m BankasÄ±'nÄ±n tüm ÅŸubeleri ve Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±

(KKTC'den baÅŸvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi BankasÄ±'nÄ±n tüm ÅŸubeleri ve Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±

Tüm PTT iÅŸ yerleri (KKTC'den baÅŸvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

* SÄ±nav/sÄ±navsÄ±z geçiÅŸ baÅŸvuru ücreti, ÖSYM'nin Ä°nternet sayfasÄ±nda yer alan "ÖDEMELER" alanÄ±ndan kredi kartÄ±/banka kartÄ± ile de yatÄ±rÄ±labilecektir.

*BaÅŸvuru/sÄ±nav ücreti ÖSYM'nin Ä°nternet sayfasÄ±nda yer alan "ÖDEMELER" alanÄ±ndan kredi kartÄ±/banka kartÄ± ile de yatÄ±rÄ±labilecektir.

 
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