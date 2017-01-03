YGS ve LYS ile ilgili yeni dÃ¼zenleme

Ã–SYM tarafÄ±ndan, YGS ve LYS'ye gireceklerin binalara alÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nav baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek YGS ve haziranda yapÄ±lacak LYS'ye iliÅŸkin önemli bir karar alÄ±ndÄ±.

ÖSYM sÄ±navlarÄ±nda, baÅŸlama saatinden sonra sÄ±nav salonuna alÄ±nan adaylarÄ±n, diÄŸerlerinin dikkatini daÄŸÄ±tacak ÅŸekilde gürültü yapmasÄ±, sÄ±nav kurallarÄ±nÄ±n iÅŸ ve iÅŸlem takip formunun okunmasÄ±ndan sonra salona geldikleri için yasaklÄ± eÅŸya ve diÄŸer kurallar ile ilgili son hatÄ±rlatmalarÄ± duymamasÄ± ve salonda düzenin bozulmasÄ±na yol açmalarÄ± sebebiyle, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸ saatleri yeniden düzenlendi.Buna göre, adaylarÄ±n sÄ±nav binasÄ±na alÄ±nma iÅŸleminin baÅŸlama saatinden 15 dakika önce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarÄ±nda sÄ±nav binalarÄ±na en son saat 09.45'te giriÅŸ yapabilecek. LYS'nin öÄŸleden sonraki oturumlarÄ±nda ise adaylar en geç saat 14.15'te sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.