Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 03/01/2017 15:32

YGS ve LYS ile ilgili yeni dÃ¼zenleme

YGS ve LYS

Ã–SYM tarafÄ±ndan, YGS ve LYS'ye gireceklerin binalara alÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nav baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek YGS ve haziranda yapÄ±lacak LYS'ye iliÅŸkin önemli bir karar alÄ±ndÄ±.

ÖSYM sÄ±navlarÄ±nda, baÅŸlama saatinden sonra sÄ±nav salonuna alÄ±nan adaylarÄ±n, diÄŸerlerinin dikkatini daÄŸÄ±tacak ÅŸekilde gürültü yapmasÄ±, sÄ±nav kurallarÄ±nÄ±n iÅŸ ve iÅŸlem takip formunun okunmasÄ±ndan sonra salona geldikleri için yasaklÄ± eÅŸya ve diÄŸer kurallar ile ilgili son hatÄ±rlatmalarÄ± duymamasÄ± ve salonda düzenin bozulmasÄ±na yol açmalarÄ± sebebiyle, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸ saatleri yeniden düzenlendi.Buna göre, adaylarÄ±n sÄ±nav binasÄ±na alÄ±nma iÅŸleminin baÅŸlama saatinden 15 dakika önce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarÄ±nda sÄ±nav binalarÄ±na en son saat 09.45'te giriÅŸ yapabilecek. LYS'nin öÄŸleden sonraki oturumlarÄ±nda ise adaylar en geç saat 14.15'te sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.

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ygs

YGS baÅŸvurularÄ± hangi tarihler arasÄ±nda yapÄ±lacak

Ã–SYM tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re YGS baÅŸvurularÄ± 4-18 Ocak tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak


Ã–SYM aÃ§Ä±kladÄ±, o sÄ±navÄ±n soru metodu tamamen deÄŸiÅŸiyor

Ã–SYM, LYS de artÄ±k Ã§oktan seÃ§meli sorularÄ±n deÄŸil, kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TEOG

Merakla beklenen sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

23 ve 24 KasÄ±m tarihlerinde dÃ¼zenlenen TEOG sÄ±nav sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±