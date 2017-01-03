YGS baÅŸvurularÄ± hangi tarihler arasÄ±nda yapÄ±lacak

Ã–SYM tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re YGS baÅŸvurularÄ± 4-18 Ocak tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak

Ölçme ve Seçme YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (ÖSYM), YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) baÅŸvurularÄ±nÄ±n 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.ÖSYM, 12 Mart 2017 tarihinde uygulanacak YGS için baÅŸvurularÄ±n 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ÖSYM'den yapÄ±lan duyuruda, internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak bireysel baÅŸvurunun 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59'da sona ereceÄŸi belirtilerek, ücret ödeme için son günün ise 19 Ocak 2017 olduÄŸu kaydedildi.

Öte yandan Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) baÅŸvurularÄ± ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ücret ödeme için son günün ise 18 Nisan 2017 olduÄŸu kaydedildi. 2017-ÖSYS KÄ±lavuzuna, BaÅŸvuru Merkezleri Listesine ve 2017-ÖSYS KÄ±lavuzunda yer alan deÄŸiÅŸikliklere ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular kÄ±smÄ±ndan ulaÅŸÄ±labilecek.