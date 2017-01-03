Ã–SYM aÃ§Ä±kladÄ±, o sÄ±navÄ±n soru metodu tamamen deÄŸiÅŸiyor

Ã–SYM, LYS de artÄ±k Ã§oktan seÃ§meli sorularÄ±n deÄŸil, kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ölçme Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM), Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±'nda (LYS) kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n yer alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ÖSYM'den yapÄ±lan açÄ±klamada, ayrÄ±ca öÄŸretmenlik programlarÄ±nÄ±n tamamÄ±yla Ä°lahiyat programÄ±nÄ±n ÖSYM ile öÄŸrenci alacaÄŸÄ± bildirildi.

KISA CEVAPLI SORU GELÄ°YOR

ÖSYM tarafÄ±ndan 2017 ÖSYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve EdebiyatÄ± testinde 2 soru, CoÄŸrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve CoÄŸrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak.

KISA CEVAPLI SORULARDA "4 YANLIÅž BÄ°R DOÄžRUYU GÖTÜRÜR" KURALI UYGULANMAYACAK

YabancÄ± Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kÄ±sa cevaplÄ±" sorulardan oluÅŸacak. KÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n deÄŸerlendirilmesinde doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dörtte biri çÄ±karÄ±lmayacak.

MESLEK LÄ°SESÄ° MEZUNLARI EK PUANLA YERLEÅžTÄ°RÄ°LECEK

ÖSYM tarafÄ±ndan 2017 ÖÄŸrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Sistemi (ÖSYS) kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. KÄ±lavuza göre, mesleki ve teknik ortaöÄŸretim kurumlarÄ±ndan ön lisans programlarÄ±na sÄ±navsÄ±z geçiÅŸle yerleÅŸtirme iÅŸlemi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan mesleki ve teknik ortaöÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olanlar, ön lisans programlarÄ±na ek puanlarÄ± ile yerleÅŸtirilecek.

ÖÄžRETMENLÄ°K VE Ä°LAHÄ°YAT PROGRAMLARI LYS Ä°LE ÖÄžRENCÄ° ALACAK

Adaylar, saat 10.00'da baÅŸlayan sÄ±navlarda saat 09.45'ten sonra; saat 14.30'da baÅŸlayan sÄ±navlarda saat 14.15'ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak. LYS'lerde kÄ±sa cevaplÄ± sorular yer alacak. LYS-1'de (Matematik SÄ±navÄ±) Matematik Testi yer alacak. ÖÄŸretmenlik programlarÄ±nda baraj puan 240 bin olarak belirlenirken, öÄŸretmenlik programlarÄ±nÄ±n tamamÄ± ve Ä°lahiyat programÄ± LYS ile öÄŸrenci alacak. Öte yandan açÄ±köÄŸretim önlisans ve lisans programlarÄ±na da puan türü konulduÄŸu ve puan türünün, programÄ±n örgün programdaki puan türü ile aynÄ± olduÄŸu belirtildi.