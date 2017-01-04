YGS baÅŸvurularÄ± ne zamana kadar devam edecek

12 Mart 2017 tarihinde yapÄ±lacak YGS iÃ§in baÅŸvurular bugÃ¼n itibariyle baÅŸladÄ±

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 12 Mart'ta gerçekleÅŸtirilecek YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanan ÖSYS KÄ±lavuzu'na göre, YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapÄ±lacak. SÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸlayacak ve 160 dakika sürecek.YGS'ye baÅŸvurular, bugünden itibaren 18 Ocak'a kadar yapÄ±labilecek. Ä°nternet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bireysel baÅŸvuru, 18 Ocak saat 23.59'da sona erecek. SÄ±nav ücretini ödemek için 19 Ocak, son gün olarak belirlendi.2017 ÖSYS baÅŸvuru bilgilerinin, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol edilmesi gerekiyor. AyrÄ±ca sÄ±navÄ±n diÄŸer aÅŸamalarÄ±nda gerekeceÄŸi için aday baÅŸvuru kayÄ±t bilgilerinin dökümünün saklanmasÄ± istendi.

BaÅŸvurunun geçerli olmasÄ± için sÄ±nav ücretini yatÄ±rmak ÅŸart

BaÅŸvuru bilgilerinin ÖSYM Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'ne girilmesi 2017 ÖSYS'ye baÅŸvuru için yeterli olmayacak. SÄ±nav ücreti süresi içinde yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde baÅŸvuru tamamlanmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±ndan, sisteme girilen baÅŸvuru bilgileri geçersiz sayÄ±lacak.SÄ±nava baÅŸvuru için ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler, 2017 ÖSYS KÄ±lavuzu'nda yer alÄ±yor.