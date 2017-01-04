Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 04/01/2017 14:02

YGS baÅŸvurularÄ± ne zamana kadar devam edecek

YGS

12 Mart 2017 tarihinde yapÄ±lacak YGS iÃ§in baÅŸvurular bugÃ¼n itibariyle baÅŸladÄ±

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 12 Mart'ta gerçekleÅŸtirilecek YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanan ÖSYS KÄ±lavuzu'na göre, YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapÄ±lacak. SÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸlayacak ve 160 dakika sürecek.YGS'ye baÅŸvurular, bugünden itibaren 18 Ocak'a kadar yapÄ±labilecek. Ä°nternet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bireysel baÅŸvuru, 18 Ocak saat 23.59'da sona erecek. SÄ±nav ücretini ödemek için 19 Ocak, son gün olarak belirlendi.2017 ÖSYS baÅŸvuru bilgilerinin, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol edilmesi gerekiyor. AyrÄ±ca sÄ±navÄ±n diÄŸer aÅŸamalarÄ±nda gerekeceÄŸi için aday baÅŸvuru kayÄ±t bilgilerinin dökümünün saklanmasÄ± istendi.

BaÅŸvurunun geçerli olmasÄ± için sÄ±nav ücretini yatÄ±rmak ÅŸart

BaÅŸvuru bilgilerinin ÖSYM Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'ne girilmesi 2017 ÖSYS'ye baÅŸvuru için yeterli olmayacak. SÄ±nav ücreti süresi içinde yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde baÅŸvuru tamamlanmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±ndan, sisteme girilen baÅŸvuru bilgileri geçersiz sayÄ±lacak.SÄ±nava baÅŸvuru için ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler, 2017 ÖSYS KÄ±lavuzu'nda yer alÄ±yor.

 
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ygs

YGS baÅŸvurularÄ± hangi tarihler arasÄ±nda yapÄ±lacak

Ã–SYM tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re YGS baÅŸvurularÄ± 4-18 Ocak tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak


Ã–SYM aÃ§Ä±kladÄ±, o sÄ±navÄ±n soru metodu tamamen deÄŸiÅŸiyor

Ã–SYM, LYS de artÄ±k Ã§oktan seÃ§meli sorularÄ±n deÄŸil, kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YGS ve LYS

YGS ve LYS ile ilgili yeni dÃ¼zenleme

Ã–SYM tarafÄ±ndan, YGS ve LYS'ye gireceklerin binalara alÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nav baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±