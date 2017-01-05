Ã–SYM o sÄ±navÄ±n metodunu deÄŸiÅŸtirdi

Ã–SYM, bu yÄ±l bir ilk olarak LYS sÄ±navÄ±nÄ± Ã§oktan seÃ§meli metodun yerini kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 12 Mart'ta gerçekleÅŸtirilecek YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) dün 2017 Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±'nda (LYS) kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n yer alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. UygulamanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ÖSYM BaÅŸkanÄ± Ömer Demir anlattÄ±. ÖSYM BaÅŸkanÄ± Demir, LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak." dedi.

BU YIL Ä°LK KEZ UYGULANACAK

LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili bilgi veren ÖSYM BaÅŸkanÄ± Ömer Demir, "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak. Birçok adayda, 'el yazÄ±mdan dolayÄ± bir kayÄ±p olursa' diye bir kaygÄ± var. Bu kaygÄ±larÄ± gidermek için kodlama yapmalarÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklÄ± bir rakamÄ± yazÄ±p kodlamalarÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz. Okuma hatalarÄ± olmamasÄ± için adayÄ±n aynÄ± anda yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kodlamasÄ± gerekecek" diye konuÅŸtu.

ÖSYM BAÅžVURULARI BAÅžLADI

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 12 Mart'ta gerçekleÅŸtirilecek YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanan ÖSYS KÄ±lavuzu'na göre, YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapÄ±lacak. SÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸlayacak ve 160 dakika sürecek.

SON BAÅžVURU 18 OCAK'TA

YGS'ye baÅŸvurular, bugünden itibaren 18 Ocak'a kadar yapÄ±labilecek. Ä°nternet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bireysel baÅŸvuru, 18 Ocak saat 23.59'da sona erecek. SÄ±nav ücretini ödemek için 19 Ocak, son gün olarak belirlendi.2017 ÖSYS baÅŸvuru bilgilerinin, ÖSYM'nin https: //ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol edilmesi gerekiyor. AyrÄ±ca sÄ±navÄ±n diÄŸer aÅŸamalarÄ±nda gerekeceÄŸi için aday baÅŸvuru kayÄ±t bilgilerinin dökümünün saklanmasÄ± istendi.

BAÅžVURUNUN GEÇERLÄ° OLMASI Ä°ÇÄ°N SINAV ÜCRETÄ°NÄ° YATIRMAK ÅžART

BaÅŸvuru bilgilerinin ÖSYM Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'ne girilmesi 2017 ÖSYS'ye baÅŸvuru için yeterli olmayacak. SÄ±nav ücreti süresi içinde yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde baÅŸvuru tamamlanmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±ndan, sisteme girilen baÅŸvuru bilgileri geçersiz sayÄ±lacak.Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 12 Mart'ta gerçekleÅŸtirilecek YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) dün 2017 Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±'nda (LYS) kÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n yer alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. UygulamanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ÖSYM BaÅŸkanÄ± Ömer Demir anlattÄ±. ÖSYM BaÅŸkanÄ± Demir, LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak." dedi.