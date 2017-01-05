KYK 2017 burs ve kredi miktarÄ± belli oldu

2017 Ocak itibaryla KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artÄ±ÅŸ ile 425 TÃ¼rk LirasÄ± olarak belirlendi.

KYK 2017 Ocak itibarÄ±yla burs ve kredi alacak öÄŸrenciler ile halihazÄ±rda burs ve kredi alan öÄŸrencilerin alacaÄŸÄ± burs ve kredi miktarÄ± belli oldu. GeçtiÄŸimiz yÄ±l KYK üzerinden burs kazanan öÄŸrenciler her ay devletten 400 TL tutarÄ±nda burs desteÄŸi alabiliyordu. Peki bu yÄ±l KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu?Türkiye'de üniversite öÄŸrencilerinin eÄŸitim yaÅŸamlarÄ± boyunca ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmeleri amacÄ± ile devlet tarafÄ±ndan sunulan kredi/burs destek hizmetleri bulunuyor. Her yÄ±l Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafÄ±ndan lisans eÄŸitimi almaya hak kazanan üniversite öÄŸrencilerine sunulan KYK burs/kredi desteÄŸiyle ilgili detaylar haberimizde.

KYK BURS VE KREDÄ° ÜCRETLERÄ° NE KADAR OLDU?

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artÄ±ÅŸ ile 425 Türk LirasÄ± olarak belirlendi. Bu sene zam oranÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±la göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almÄ±ÅŸtÄ± ve 400 TL'ye çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarÄ± 400 TL'den 425 TL'ye yükseldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öÄŸrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamÄ±nda ayrÄ± burs bulunuyor.