Karla kaplÄ± 6 kilometrelik yolu her gÃ¼n traktÃ¶rle kat eden Ã–mer Ã¶ÄŸretmen iÅŸsiz kaldÄ±

Erzurum'da Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen yapan Ã–mer Karahan, okula sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenin atanmasÄ±yla iÅŸsiz kaldÄ±.

Türkiye, Erzurumlu öÄŸretmen Ömer Karahan'Ä±, karla kaplÄ± 6 kilometrelik yolu traktörle kat ettikten sonra kendisini karÅŸÄ±layan öÄŸrencileriyle çektirip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla tanÄ±dÄ±. ÇocuklarÄ±n okulda kendisini beklediÄŸini düÅŸünerek karla kaplÄ± yolu zor ÅŸartlarda kat edip okula varan Ömer ÖÄŸretmen ve öÄŸrencilerine, fotoÄŸrafÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ±ndan sonra yardÄ±m yaÄŸdÄ±. Yoksul öÄŸrenciler gönderilen kÄ±yafet ve kÄ±rtasiye malzemeleriyle sevindi.

Ä°ÅžSÄ°Z KALDI

13 aydÄ±r KÄ±ÅŸlatepe Narman Ä°lköÄŸretim Okulu'nda ücretli öÄŸretmen olarak görev yapan Ömer Karahan, okula sözleÅŸmeli öÄŸretmen atanÄ±nca iÅŸsiz kaldÄ±.

"ANLATINCA ÇOCUKLAR AÄžLAMAYA BAÅžLADI"

Habertürk'e konuÅŸan Karahan, 14 Ekim'den bu yana iÅŸsiz olduÄŸunu belirterek duygularÄ±nÄ± ÅŸöyle özetledi: "Köye sözleÅŸmeli öÄŸretmen geleceÄŸi bilgisini dersteyken mesajla aldÄ±m. 'Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'ne gelip iliÅŸiÄŸinizi kesiniz' yazÄ±yordu. Çocuklara son ders söylerim diye düÅŸünüyordum ancak öÄŸle arasÄ± yeni öÄŸretmen gelince anlatmak zorunda kaldÄ±m. Çocuklar aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. 1'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi NazlÄ±can, bana sarÄ±ldÄ± ve 'Ben sizi çok seviyorum öÄŸretmenim. Siz giderseniz ben de okula gelmem' dedi. Çok duygulandÄ±m ama yapacak bir ÅŸey yoktu. Ceketimi alÄ±p, çÄ±ktÄ±m okuldan..."

"HÂLÂ YARDIM GELÄ°YOR"

Sosyal medyada tanÄ±ndÄ±ktan sonra okula yardÄ±m gönderildiÄŸini ve hâlâ da geldiÄŸini söyleyen Ömer ÖÄŸretmen ÅŸöyle devam etti: "Ä°htiyacÄ± olan insanlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yorum. Gelen yardÄ±mlarÄ± yoksul öÄŸrencilere, yetimhanelerde kalan çocuklara ve yoksul ailelere gönderiyorum. Ancak yardÄ±m etmek isteyen insan sayÄ±sÄ± çok arttÄ±. AltÄ±ndan kalkmak zorlaÅŸtÄ±, bu nedenle bir yardÄ±m derneÄŸi kuracaÄŸÄ±m. Bir yandan da atanabilmek için KPSS'ye hazÄ±rlanacaÄŸÄ±m."