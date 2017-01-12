Ä°stanbul ValiliÄŸinden flaÅŸ ders telafisi aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kar tatili nedeniyle yapÄ±lamayan derslerin telafisi okullarÄ±n kendi ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lacak

Valilik açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi:"Ä°limizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle EÄŸitim-ÖÄŸretim kurumlarÄ±nda yapÄ±lamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafÄ±ndan, kurumun türü ve özel ÅŸartlarÄ± dikkate alÄ±narak kendi programlarÄ±na göre oluÅŸturacaklarÄ± uygun ders saatlerinde planlanarak yapÄ±lacaktÄ±r."