Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 12/01/2017 21:28

Ä°stanbul ValiliÄŸinden flaÅŸ ders telafisi aÃ§Ä±klamasÄ±

kar tatili

Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kar tatili nedeniyle yapÄ±lamayan derslerin telafisi okullarÄ±n kendi ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lacak

Valilik açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi:"Ä°limizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle EÄŸitim-ÖÄŸretim kurumlarÄ±nda yapÄ±lamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafÄ±ndan, kurumun türü ve özel ÅŸartlarÄ± dikkate alÄ±narak kendi programlarÄ±na göre oluÅŸturacaklarÄ± uygun ders saatlerinde planlanarak yapÄ±lacaktÄ±r." 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


KPSS tercihleri aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–SYM, KPSS 2. yerleÅŸtirme tercihlerinin aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.


Karla kaplÄ± 6 kilometrelik yolu her gÃ¼n traktÃ¶rle kat eden Ã–mer Ã¶ÄŸretmen iÅŸsiz kaldÄ±

Erzurum'da Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen yapan Ã–mer Karahan, okula sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenin atanmasÄ±yla iÅŸsiz kaldÄ±.


KYK 2017 burs ve kredi miktarÄ± belli oldu

2017 Ocak itibaryla KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artÄ±ÅŸ ile 425 TÃ¼rk LirasÄ± olarak belirlendi.