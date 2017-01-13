Ara tatilde Ã¶ÄŸrencilere telafi iÃ§in ek ders yapÄ±lmayacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, kar tatili nedeniyle iÅŸlenmeyen dersler iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulunarak, ara tatilde Ã¶ÄŸrencilere telafi dersleri yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶dev verilmeyeceÄŸini belirtti.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen 'Güncellenen ÖÄŸretim ProgramlarÄ± Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±' baÅŸladÄ±. Bakan YÄ±lmaz, "53 farklÄ± dersin taslak programÄ± hazÄ±rlandÄ±. Bütün halkÄ±mÄ±z 10 Åžubat'a kadar önerilerini bize sunmalÄ±" dedi. ÖÄŸrencilere ara tatilde ödev verilmemesi gerektiÄŸini söyleyen Bakan YÄ±lmaz, "Ödev verilmemesini istedik. Kendisini zenginleÅŸtirecek kitap okuma, sinemaya gitme kültürel mekanlarÄ± gezme gibi etkinlikler yapsÄ±n öÄŸrenci istiyoruz. Telafi yok ara tatilde. Tatil tatildir" diye konuÅŸtu.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'Ä±n açÄ±klamalarÄ± özetle ÅŸöyle:"Dünya ülkeleri eÄŸitim sistemiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar yapÄ±ldÄ±, bu taslaÄŸÄ± 1000'in üzerinde kiÅŸi hazÄ±rladÄ±. 10 Åžubat 2017 tarihine kadar öÄŸretmenler, velilerimiz, eÄŸitim konusunda görüÅŸü olan herkesin önerilerini bekliyoruz. Taslak programa müfredat.com.tr adresinden ulaÅŸÄ±labilecek. AyrÄ±ca öÄŸretmenlerimiz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±4za da yazÄ±lÄ± olarak ileteceÄŸiz. Onlar da gerek site, gerekse e-postalarla katkÄ±larÄ±nÄ± sunabilecek. Bütün halkÄ±mÄ±zÄ± hiçbir kÄ±sÄ±tlama olmadan görüÅŸlerini paylaÅŸmaya davet ediyoruz. Ä°letilen öneriler deÄŸerlendirilip, düzenlemeler yapÄ±lacak. 10 Åžubat'tan sonra onaylayarak 2017-2018 eÄŸitim materyallerinin hazÄ±rlanmasÄ±na yönelik süreç bitmiÅŸ olacak. Çok görüÅŸlülük, demokrasi budur. 53 farklÄ± dersin taslak programÄ± çÄ±karÄ±ldÄ± hayat bilgisi, Türkçe, insan haklarÄ± ve yurttaÅŸlÄ±k, felsefe, fizik, kimya, matematik, müzik var. Ä°lk ve ortaöÄŸretim din ve ahlak bilgisi dersleri ise askÄ±ya çÄ±karÄ±lacaktÄ±r önümüzdeki günlerde.

"DERS SAYILARI HENÜZ BELÄ°RLENMEDÄ°"

Ders sayÄ±larÄ±yla ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± var ancak nihai olarak belirlemedik. Önümüzdeki dönemde istiyoruz ki, yardÄ±mcÄ± kaynaklarÄ± verelim. Ancak yardÄ±mcÄ± kaynaklar konusunda da öÄŸretmenlerimize esneklik saÄŸlayalÄ±m. Ders sayÄ±larÄ±nÄ± henüz daha belirlemedik. Çünkü her öÄŸretmen veya alan kendi ders saatinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Bu aynÄ± alandaki öÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ±n da artÄ±rÄ±lmasÄ±yla yakÄ±ndan baÄŸlantÄ±lÄ±. Optimum noktasÄ±nÄ± bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.Ders saatinin azalmasÄ±ndan ziyade OECD ortalamalarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Türkiye'nin aldÄ±ÄŸÄ± ders saati diÄŸerlerinden daha az. DolayÄ±sÄ±yla ders saati azaltÄ±lmasÄ± söz konusu deÄŸil, sonuç olarak içeriÄŸinin hafifletilmesi ve azaltÄ±lmasÄ± daha doÄŸru diye düÅŸünüyorum.

"ATATÜRKÇÜLÜK VE Ä°NKÄ°LAP TARÄ°HÄ° VAR"

Kamuoyuna yönelik bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AskÄ±ya çÄ±kan dersler arasÄ±nda da Atatürkçülük ve Ä°nkilap Tarihi var. O konuda da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n katkÄ±sÄ±nÄ± bekliyoruz. TaslaÄŸÄ± inceleyip herkes kendi görüÅŸünü söylesin, daha sonra ortaya bir metin çÄ±kacaktÄ±r. Ä°limden gidilmeyen yolun sonu karanlÄ±ktÄ±r. Biz ilim ne söylüyorsa onu takip edeceÄŸiz. ÖÄŸretim programlarÄ±na 13 Ocak'ta askÄ±ya çÄ±kardÄ±k. Bugün il milli eÄŸitim müdürlüklerine yazÄ±lar gönderildi. 13 Ocak ve 20 Ocak arasÄ±nda ilçelerdeki öÄŸretmenlerin incelemeleri var. 6 Åžubat'ta sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan görüÅŸ almak için son gün. 20 Åžubat'taysa talim Terbiye kurulu ders kitaplarÄ± yazÄ±m süreci baÅŸlayacak.

"TATÄ°LDE TELAFÄ° YOK"

ÖÄŸrencilere ödev verilmeyecek. Ödev verilmemesini istedik. Kendisini zenginleÅŸtirecek kitap okuma, sinemaya gitme kültürel mekanlarÄ± gezme gibi etkinlikler yapsÄ±n öÄŸrenci istiyoruz. GördüÄŸü gezdiÄŸi yerleri her bir öÄŸrencinin okullar açÄ±ldÄ±ktan sonra arkadaÅŸlarÄ±na anlatmalarÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± söyledik. Telafi yok ara tatilde. Tatil tatildir.

1, 5 ve 9'ncu sÄ±nÄ±flar için yapÄ±yoruz ÅŸimdi bu deÄŸiÅŸiklikleri. Önümüzdeki yÄ±lda 2, 6 ve 10'ncu sÄ±nÄ±flar için deÄŸiÅŸiklikleri yapacaÄŸÄ±z. 5'inci sÄ±nÄ±flarÄ±n hazÄ±rlÄ±k olmasÄ±na iliÅŸkin bir düzenleme, okul öncesinin zorunlu olmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸma devam ediyor. Müfredatta bununla ilgili bir ÅŸey yok.

Mevcut müfredattaki eksikliklerimiz nedir?

Türkiye yeterlilikler çerçevesi diye bir kavram var. Bunlar çerçevesinde öÄŸrencilerimizden ne bekliyoruz, üniversitede öÄŸrencilerimiz kendilerinden ne bekliyor, hayat çocuklardan ne bekliyor? BunlarÄ± dikkate alarak, öÄŸrencilerin edinmesi gereken beceri nelerdir? Yeterlilikler Çerçevesinde tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ sekiz yeterlilik var. Ana dilde iletiÅŸim, diÄŸer baÅŸka bir dilde iletiÅŸim, bilim ve teknolojik yetkinlikler, öÄŸrenmeyi öÄŸrenmek, vatandaÅŸlÄ±k ve sivil yetkinlik, insiyatif kullanma ve giriÅŸimcilik ile kültürel dÄ±ÅŸa vurum. ÖÄŸrencilerimiz öÄŸrenmeyi öÄŸrensin istiyoruz. Kendisine özgüveni olsun. Kusur ve hatalarÄ± görmek ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n da bu hatalarÄ± yapabileceÄŸini bilsin istiyoruz. EvlatlarÄ±mÄ±zÄ±n, gelecek çaÄŸÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek yetkinlikleri olsun istiyoruz.Taslak programÄ± askÄ±ya çÄ±kmanÄ±n amacÄ± eksikleri görmek, bunlarÄ± düzeltmek. Siz bunu buraya koydunuz, ancak öÄŸrencilerimize ne faydasÄ± olacak diyebilirler. Bunu öÄŸretmenler, müdürler, eÄŸitimle ilgili çalÄ±ÅŸan herkes söylesin. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ± kitabÄ± diye bir kavram yok. MEB olarak hiçbir kitabÄ± yardÄ±mcÄ± kitap olarak önermiyoruz. Hiçbir öÄŸretmenimizin de yardÄ±mcÄ± kitabÄ± salÄ±k vermemesi, tavsiye etmemesi, alÄ±nmasÄ±nÄ± istememesini istedik. Ancak yardÄ±mcÄ± kitap alÄ±nmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ±, belli çerçevede tutulmasÄ±nÄ± isteyenler de var. ArkadaÅŸlar bunun üzerine çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. BakalÄ±m hangisi daha doÄŸru, göreceÄŸiz. Ancak yardÄ±mcÄ± kitap denilerek, sübliminal mesajlar varsa bunu metinlerden çÄ±kardÄ±k.

MÜFREDAT NEDEN GÜNCELLENDÄ°?

KüreselleÅŸen dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda yaÅŸanan hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸim ve geliÅŸmeler, toplumun yeni yüzyÄ±lÄ±n mezunlarÄ±ndan beklentilerini farklÄ±laÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Temel bilgi ve becerilerin yanÄ± sÄ±ra öÄŸrencilerin bilgi çaÄŸÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan günümüzde sahip olunmasÄ± beklenen bilgi, beceri, tutumlara iliÅŸkin farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirmeleri, bunlarÄ± edinmeleri ve yaÅŸamÄ±n farklÄ± alanlarÄ±nda uygulayabilecek donanÄ±ma ve alt yapÄ±ya sahip olmalarÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz oldu. Bu nedenle aÅŸaÄŸÄ±daki gerekçelerle güncelleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±:

• Bireyin ve toplumun deÄŸiÅŸen ihtiyaçlarÄ±,

• EÄŸitimde niteliÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ihtiyacÄ±,

• Bilim, teknoloji, öÄŸrenme öÄŸretme yaklaÅŸÄ±m, kuram ve stratejilerinde son yÄ±llarda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma ve çalÄ±ÅŸmalarla gerçekleÅŸen deÄŸiÅŸiklikler ve geliÅŸmeler,

• Ulusal ve uluslararasÄ± deÄŸerlendirmelerde kullanÄ±lan ölçütler ve ülkemize ait bu deÄŸerlendirmelerin sonuçlarÄ±,

• KalkÄ±nma PlanlarÄ±, 64. Hükümet ProgramÄ± Eylem PlanÄ± (130 ve 132 numaralÄ± Eylemler), 65. Hükümet ProgramÄ± (2017 yÄ±lÄ± Orta Vadeli Program), 2014-2019 MEB Stratejik PlanÄ±, OECD EÄŸitim RaporlarÄ±,

• Mevcut öÄŸretim programlarÄ±nÄ±n akademik bilgi bakÄ±mÄ±ndan yoÄŸun olmasÄ±ndan dolayÄ± "eÄŸitim ve öÄŸretimin" sadece öÄŸretim boyutuna aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi, eÄŸitim boyutu için yeterli sürenin kalmamasÄ± gibi hususlar göz önünde bulundurularak çaÄŸÄ±n ve toplumun taleplerine cevap verebilecek donanÄ±ma ve üst düzey biliÅŸsel becerilere sahip, bu becerileri yaÅŸamÄ±nÄ±n farklÄ± alanlarÄ±nda kullanabilen, millî, manevi ve evrensel deÄŸerleri benimseyerek bu deÄŸerleri tutum ve davranÄ±ÅŸa dönüÅŸtüren bireylerin yetiÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla öÄŸretim programlarÄ± revize çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±."