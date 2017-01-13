Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 13/01/2017 12:19

FlaÅŸ Ã–SYM'nin son 15 yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m sÄ±navlar incelenecek

Ã¶sym

FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÄ±nav yolsuzluklarÄ±yla ilgili soruÅŸturmayla kapsamÄ±nda Ã–SYMâ€™nin son 15 yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlara yÃ¶nelik bilgisayar kayÄ±tlarÄ± incelenecek

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nce sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, ÖSYM'nin geçen 15 yÄ±ldaki sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bilgisayarlarÄ±n imajlarÄ±nÄ± ve bu bilgisayarlarÄ±n log kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

 
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Ara tatilde Ã¶ÄŸrencilere telafi iÃ§in ek ders yapÄ±lmayacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, kar tatili nedeniyle iÅŸlenmeyen dersler iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulunarak, ara tatilde Ã¶ÄŸrencilere telafi dersleri yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶dev verilmeyeceÄŸini belirtti.

kar tatili

Ä°stanbul ValiliÄŸinden flaÅŸ ders telafisi aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kar tatili nedeniyle yapÄ±lamayan derslerin telafisi okullarÄ±n kendi ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lacak


KPSS tercihleri aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–SYM, KPSS 2. yerleÅŸtirme tercihlerinin aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.