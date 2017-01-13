FlaÅŸ Ã–SYM'nin son 15 yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m sÄ±navlar incelenecek

FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÄ±nav yolsuzluklarÄ±yla ilgili soruÅŸturmayla kapsamÄ±nda Ã–SYMâ€™nin son 15 yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlara yÃ¶nelik bilgisayar kayÄ±tlarÄ± incelenecek

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nce sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, ÖSYM'nin geçen 15 yÄ±ldaki sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bilgisayarlarÄ±n imajlarÄ±nÄ± ve bu bilgisayarlarÄ±n log kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.