Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 17/01/2017 11:42

Ã–SYM'den YGS'ye girecek adaylara Ã¶nemli uyarÄ±

Ã¶sym

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, YGS'ye baÅŸvuracak adaylara sÄ±nav Ã¼creti uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Demir yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanan ÖSYS KÄ±lavuzu'na göre, 4 Ocak'ta baÅŸlayan YGS baÅŸvurularÄ±nÄ±n 18 Ocak’ta sona ereceÄŸini anÄ±msattÄ±.YGS'nin 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, sÄ±navÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demir, öÄŸrencilerin 09.45'e kadar alÄ±nacaÄŸÄ± sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n, bu saatten sonra adaylara kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Demir, bu nedenle öÄŸrencilerden, sÄ±nava geliÅŸ saatlerinde trafiÄŸi de göz önünde bulundurmalarÄ±nÄ± istedi.  Ömer Demir, "Ä°nternet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bireysel baÅŸvuru, 18 Ocak ÇarÅŸamba günü saat 23.59'da sona erecek. SÄ±nav ücretini ödemek için 19 Ocak son gün olarak belirlendi. BaÅŸvuru süresi uzatÄ±lmayacak. Geçen yÄ±l, 2016 YGS'de 62 bin 822 kiÅŸinin, ücret ödemedikleri için baÅŸvurularÄ± silindi. Bu yÄ±l YGS'ye baÅŸvuran adaylara, sÄ±nav ücretini yatÄ±rmadÄ±klarÄ± takdirde baÅŸvurularÄ±nÄ±n geçerli olmayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" diye konuÅŸtu. 2017 ÖSYS baÅŸvuru bilgilerinin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Demir, ayrÄ±ca sÄ±navÄ±n diÄŸer aÅŸamalarÄ±nda gerekeceÄŸi için "aday baÅŸvuru kayÄ±t bilgileri" dökümünün saklanmasÄ±nÄ± istedi.  

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