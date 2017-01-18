MEB'den flaÅŸ tatil kitabÄ± kararÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan son karara gÃ¶re okullarda tatil kitabÄ± artÄ±k kullanÄ±lmayacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), öÄŸretmen ve öÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ders kitaplarÄ± ve eÄŸitim materyalleri dÄ±ÅŸÄ±nda "yardÄ±mcÄ± kaynak", "test kitabÄ±", "tatil kitabÄ±" gibi adlar altÄ±nda diÄŸer yayÄ±n ve materyallerin okullarda bulundurulmamasÄ± istendi.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca illere gönderilen yazÄ±da, bakanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nav odaklÄ± ve yarÄ±ÅŸmacÄ± bir eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ± yerine, öÄŸrencilerin ilgi ve yeteneklerini de keÅŸfeden bilimsel ölçütlere dayalÄ±, çaÄŸdaÅŸlarÄ± ile rekabet edebilecek becerilerle donanmÄ±ÅŸ, problem çözebilen, akÄ±l yürüten, üreten, milli ve manevi deÄŸerlerine sahip bireyler yetiÅŸtirme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsediÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca, bu kitaplarÄ±n okullarda reklam ve tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na izin verilmemesi, öÄŸrencilere aldÄ±rÄ±lmamasÄ±, kullanÄ±mÄ± konusunda zorlayÄ±cÄ± tutum içerisinde bulunulmamasÄ±, eÄŸitim kurumlarÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸ, proje, protokol gibi çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lan kitap, broÅŸür, afiÅŸ gibi eÄŸitim materyallerinin Anayasa'ya, kanunlara, öÄŸretim programlarÄ±na ve öÄŸrenci seviyelerine uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nca kontrol edilip kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak kullanÄ±ma sunulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edildi.

Deneme sÄ±navlarÄ± "sÄ±ralama esaslÄ± olmayacak" vurgusu

YazÄ±da, 2014-2015 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda baÅŸlayÄ±p düzenli bir ÅŸekilde devam eden destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ± ve bu kurslar için belirlenen kazanÄ±mlarÄ±n, dersler ve ders saatleri çerçevesinde 5'inci, 6'ncÄ±, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sÄ±nÄ±flar ile lise mezunlarÄ± için hazÄ±rlanan kazanÄ±m kavrama testleri, yÄ±llÄ±k plan, model ders daÄŸÄ±lÄ±m tablosu ve haftalÄ±k ders daÄŸÄ±lÄ±m tablosu örneklerinin ve deÄŸerlendirme sÄ±navlarÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ücretsiz yürütüldüÄŸü hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu kurslara katÄ±lan öÄŸrenci veya velilerden, hiçbir ad altÄ±nda doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak ücret istenmemesi gerektiÄŸinin altÄ± çizilen yazÄ±da, ders yÄ±lÄ± boyunca, programlar çerçevesinde kazanÄ±mlarÄ±n öÄŸrenci tarafÄ±ndan edinme düzeyini yoklamayÄ± hedef tutan kazanÄ±m kavrama testlerinin tüm öÄŸretmen ve öÄŸrenciler tarafÄ±ndan ücretsiz kullanÄ±lmak üzere uzman bir ekip tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

Ücretsiz sÄ±navlar için komisyon oluÅŸturulacak

Bunun yanÄ±nda bazÄ± il, ilçe ve eÄŸitim kurumlarÄ±nda da yerel imkanlar kullanÄ±larak benzer uygulamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸü aktarÄ±lan yazÄ±da, "Bu tür yerel uygulamalarda, 'deneme sÄ±navÄ±, deÄŸerlendirme sÄ±navÄ±' gibi adlarla eÄŸitim öÄŸretim süreçleri göz ardÄ± edilerek öÄŸrencileri sÄ±nav stres ve endiÅŸesine sevk edecek ve eÄŸitim öÄŸretim faaliyetlerini aksatacak, sÄ±ralama esaslÄ± sÄ±nav uygulamalarÄ±ndan kaçÄ±nÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.

Yerel imkanlar kullanÄ±larak ücretsiz uygulanan bu tür sÄ±nav uygulamalarÄ±nÄ±n, il, ilçe bazÄ±nda yapÄ±lmasÄ± halinde sÄ±navlardan sorumlu ilgili ÅŸube müdürünün baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda; eÄŸitim kurumu bünyesinde yapÄ±lmasÄ± halinde ise eÄŸitim kurumu yöneticilerinden birinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, MEB personelinden alanÄ±nda uzman eÄŸitimcilerden oluÅŸan en az 5 kiÅŸilik bir komisyon kurulmasÄ± istendi.