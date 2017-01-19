18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili baÅŸlÄ±yor

YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili yarÄ±n itibariyle baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem 6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yeniden baÅŸlayacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ve 900 bin öÄŸretmen için yarÄ±yÄ±l tatili yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n birinci dönemi yarÄ±n sona eriyor. YaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ve 900 bin öÄŸretmen için yarÄ±yÄ±l tatili yarÄ±n baÅŸlayacak. YarÄ±yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan ikinci kanaat dönemi için ders zili 6 Åžubat'ta çalacak. Ä°kinci dönemde 8. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri 26 ve 27 Nisan'da Temel EÄŸitimden OrtaöÄŸretime GeçiÅŸ (TEOG) ortak sÄ±navlarÄ±na girecek. YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) ise 12 Mart Pazar günü, Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da gerçekleÅŸtirilecek.2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± 9 Haziran'da sona erecek. Öte yandan 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak.