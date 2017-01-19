Milyonlarca Ã¶ÄŸrencinin beklediÄŸi sÃ¶mestr tatili yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

YaÅŸanan kar tatillerinin ardÄ±ndan yoÄŸun sÄ±nav temposuna giren Ã¶ÄŸrenciler yarÄ±n karnelerini alarak, 15 tatilin keyfini Ã§Ä±kartmaya baÅŸlayacak.

OkullarÄ±n kapanmasÄ± ve karnelerin teslim alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birçok öÄŸrenci, ikinci dönemin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz seneye göre bir hafta farklÄ±lÄ±k gösteren tatil baÅŸlangÄ±cÄ±, 20 Ocak Cuma günü olacak. GeçtiÄŸimiz yÄ±l da tartÄ±ÅŸmaya neden olan 15 tatil 30 gün olacka spekülasyonu, bu yÄ±l da spekülasyon olarak kalmaya devam edecek. ÖÄŸrenciler sömestr tatilini toplamda 16 gün yapacak.Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l yayÄ±mlanan iÅŸ takviminde okullarÄ±n ne zaman kapanacaÄŸÄ± bilgisine yer verildi. 2016/2017 eÄŸitim-öÄŸretim sezonuna 19 Eylül Pazartesi günü baÅŸlayan öÄŸrenciler, bu sezonun yarÄ±yÄ±l tatiline 20 Ocak Cuma günü baÅŸlayacak. Toplam 16 gün sürecek tatil, 06 Åžubat Pazartesi günü okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± ile son bulacak. Ä°ÅŸte konuyla alakalÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) iÅŸ takviminde yayÄ±mlanan bilgilerin tamamÄ±;"2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±, 19 Eylül 2016´da baÅŸlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. HazÄ±rlanan 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± çalÄ±ÅŸma takvimine iliÅŸkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± her derece ve türdeki eÄŸitim ve öÄŸretim kurumlarÄ±nda, 2016-2017 eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ± 19 Eylül 2016 Pazartesi günü baÅŸlayacak.2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. YarÄ±yÄ±l tatili, 23 Ocak 2017-3 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°kinci kanaat dönemi ise 6 Åžubat 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sÄ±nÄ±f, ortaokul ve imam hatip ortaokullarÄ±nÄ±n 5´inci sÄ±nÄ±flarÄ±ndaki öÄŸrencilerin eÄŸitim ve öÄŸretime hazÄ±rlanmasÄ±, okullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk hafta içerisinde dersler ile eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lacak."