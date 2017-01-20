Yeni mÃ¼fredata gÃ¶re Milli MÃ¼cadelede AtatÃ¼rk'Ã¼n adÄ± geÃ§medi

Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±nda â€˜Milli MÃ¼cadeleâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±ndaki konularÄ±n iÅŸleniÅŸinde AtatÃ¼rk'Ã¼n rolÃ¼ geÃ§medi. Konu baÅŸka ÅŸekillerde anlatÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanÄ±p görüÅŸlere sunulan taslak müfredattaki ‘Atatürk’ tartÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ortaokul sosyal bilgiler taslak programÄ±na göre, 4 ve 5’inci sÄ±nÄ±flardaki ünitelerde anlatÄ±lan konularÄ±n kazanÄ±m (dersin sonunda öÄŸrencinin elde edeceÄŸi bilgi) bölümlerinden Atatürkçülükle ilgili vurgular çÄ±karÄ±ldÄ±. Talim ve Terbiye Kurulu’nun sosyal bilgiler 4’üncü ve 5’inci sÄ±nÄ±flar için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± programda, ‘Atatürkçülükle ilgili konu ve kazanÄ±mlar’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yordu.

ATATÜRK’ÜN HAYATI VARDI

ESKÄ° HALÄ°: 4’üncü sÄ±nÄ±fta ‘GeçmiÅŸimi ÖÄŸreniyorum’ ünitesinde, Milli Mücadele’deki birlik ve beraberliÄŸin temelinde dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸu anlatÄ±lÄ±yor, Atatürk’ün sözleri veriliyordu. Mevcut programda kazanÄ±m “Milli Mücadele’nin kazanÄ±lmasÄ±nda ve Cumhuriyet’in ilanÄ±nda Atatürk’ün rolünü fark eder” diye tanÄ±mlanÄ±yordu. “Atatürk’ün KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nda Türk milletini aynÄ± amaçta birleÅŸtirdiÄŸi açÄ±klanÄ±r. Türk büyüÄŸü olduÄŸu vurgulanarak vatan, millet ve insan sevgisiyle ilgili örnekler anlatÄ±lÄ±r” gibi kazanÄ±mlar okutuluyordu.

TASLAK: Taslakta ise ‘Kültür ve Miras’ ünitesinde “Milli Mücadele kahramanlarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±ndan hareketle Milli Mücadele’nin önemini kavrar. KazanÄ±m, biyografi öÄŸretimi baÄŸlamÄ±nda ele alÄ±nacak. Millî Mücadele’deki çocuk ve öÄŸrenci kahramanlarÄ± üzerinde de durulacak” denildi, Atatürk vurgusu yapÄ±lmadÄ±.

ESKÄ° HALÄ°: 5’inci sÄ±nÄ±f sosyal bilgilerde Atatürk’ün inkÄ±lapçÄ±lÄ±kla ilgili görüÅŸleri örneklerle açÄ±klanarak Türk toplumuna saÄŸladÄ±ÄŸÄ± fayda vurgulanÄ±yordu. Cumhuriyet’in Atatürk ilkelerine dayandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyordu. ‘Atatürk’ün barÄ±ÅŸçÄ±l bir devlet adamÄ± olmasÄ±’, ‘Milli eÄŸitim düÅŸünceleri/uygulamalarÄ±’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±

TASLAK: Taslakta Atatürk ile ilgili kazanÄ±mlara yer verilmedi.

6 VE 7. SINIFTAKÄ° ANLATIM

Taslakta sosyal bilgilerde Atatürk kazanÄ±mÄ±na 6 ve 7. sÄ±nÄ±fta dört cümleyle yer verildi. 6’ncÄ± sÄ±nÄ±f ‘Bilim, teknoloji ve toplum’da “Atatürk’ün akÄ±lcÄ±lÄ±ÄŸa ve bilime verdiÄŸi öneme deÄŸinilir” denildi. ‘Küresel baÄŸlantÄ±lar’ ünitesinde “Türk Cumhuriyetleri, komÅŸu ve diÄŸer ülkelerle iliÅŸkilerimiz Atatürk’ten itibaren millî dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ± ele alÄ±nacak” ifadesi yer aldÄ±.

7’inci sÄ±nÄ±fta ‘Birey ve toplum’ ünitesinde konu “Ä°stiklâl SavaÅŸÄ±’nda DarüÅŸÅŸafakalÄ± öÄŸrencilerin telgrafçÄ±lÄ±k eÄŸitimlerinin oynadÄ±ÄŸÄ± rol örnek gösterilebilir. Atatürk’ün iletiÅŸime verdiÄŸi öneme kanÄ±tlar gösterilerek” ifadesiyle anlatÄ±lacak. ‘Etkin vatandaÅŸlÄ±k’ta Atatürk’ün Türk demokrasisinin geliÅŸimine katkÄ±sÄ± açÄ±klanacak.

Bu arada 5, 6, 7’nci sÄ±nÄ±flardaki sosyal bilgiler dersinde olan Atatürk ilke ve inkilaplarÄ± ise taslak müfredatta 8’inci sÄ±nÄ±fa taÅŸÄ±ndÄ±.