Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan yeni mÃ¼fredata iliÅŸkin flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz mÃ¼fredat deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "Ä°nÃ¶nÃ¼ SavaÅŸÄ±'ndan bahsedip, Ä°nÃ¶nÃ¼'den bahsetmemek olur mu?" dedi.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, güncellenen müfredata yönelik eleÅŸtirilere yanÄ±t vererek, "Birinci Ä°nönü SavaÅŸÄ±'ndan, Ä°kinci Ä°nönü SavaÅŸÄ±'ndan bahsedip de Ä°nönü'den bahsetmemek olur mu? Lozan AnlaÅŸmasÄ±'ndan bahsedeceksiniz, bu ülkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ bir anlaÅŸma, Ä°nönü'den bahsetmeyeceksiniz; olabilir mi? Söyledikleri doÄŸru deÄŸil" dedi.

KARNE DAÄžITIM TÖRENÄ°NE KATILDI

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, Ankara Fen Lisesi'nde, 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi karne daÄŸÄ±tÄ±m törenine katÄ±ldÄ±. Yeni müfredat taslaÄŸÄ±na yönelik eleÅŸtirilere yanÄ±t veren Bakan YÄ±lmaz, "Herkesin dile getirdiÄŸi husus üç; birisi Atatürkçülük, birisi Ä°nönü diÄŸeri de evrim teorisi. Demek ki gerileri hakkÄ±nda söyleyecek hiçbir kelimeleri yok. Bu da demektir ki biz çok doÄŸru yaptÄ±k. Atatürk'ün sözü var. 'Cumhuriyet benim en büyük eserimdir' diye. EÄŸer siz, cumhuriyeti güçlendirirseniz Atatürk'e hizmet ediyorsunuz, AtatürkçülüÄŸün yolundasÄ±nÄ±z, onun ilkelerini yaÅŸatÄ±yorsunuz demektir." diye konuÅŸtu.

"Ä°NÖNÜ'DEN BAHSETMEYECEKSÄ°NÄ°Z, OLABÄ°LÄ°R MÄ°?"

Ä°smet Ä°nönü'nün yeni müfredatta yer almamasÄ±nÄ±n, söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±lmaz, "Birinci Ä°nönü SavaÅŸÄ±'ndan, Ä°kinci Ä°nönü SavaÅŸÄ±'ndan bahsedip de Ä°nönü'den bahsetmemek olur mu? Lozan AnlaÅŸmasÄ±'ndan bahsedeceksiniz, bu ülkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ bir anlaÅŸma, Ä°nönü'den bahsetmeyeceksiniz; olabilir mi? Atatürk rahmetli 38'de ölmüÅŸ, yerine bir cumhurbaÅŸkanÄ± seçilecek. Ä°kinci cumhurbaÅŸkanÄ± Ä°nönü olmuÅŸ. Ondan bahsetmemek olur mu? DolayÄ±sÄ±yla her iki konuda da söyledikleri doÄŸru deÄŸil" dedi.

'ÖÄžRETMENLERÄ°N GÖRÜÅžÜ ALINMADI' ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ°NE YANIT: DOÄžRU DEÄžÄ°L

'Taslakta öÄŸretmenlerin görüÅŸü alÄ±nmadÄ±' eleÅŸtirilerine de yanÄ±t veren Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Yine görüyorum. Bu müfredatta öÄŸretmenlerin görüÅŸleri alÄ±nmadÄ±, deniyor. Kesinlikle o da doÄŸru deÄŸil. Åžu ana kadar çerçeve, taslak. Lütfen inceleyin, bakÄ±n. Bu taslaÄŸÄ± katkÄ±larÄ±nÄ±zla daha iyi hale getirelim, diyoruz. 'Bu taslakta öÄŸretmenlerin görüÅŸü alÄ±nmadÄ±'. DoÄŸru deÄŸil. Bütün çalÄ±ÅŸanlar öÄŸretmenlerimiz. Türkiye'de bu ana kadar her seçime giderken, anket yaparlar. 'Bu anketörlerin gelip, hiçbiri beni görmedi, bana sormadÄ±'. Bana sormadÄ±, diye bu anket doÄŸruyu yansÄ±tmÄ±yor; diyebilmek mümkün mü? Ä°lla ki bir iÅŸin doÄŸru olduÄŸunu kabul etmek için anketörün size mi gelmesi lazÄ±m?"