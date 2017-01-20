Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan mÃ¼fredat aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz mÃ¼fredat deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n sona ermesi dolayÄ±sÄ±yla Ankara Fen Lisesi'nde düzenlenen karne daÄŸÄ±tÄ±m töreninde, Türkiye'nin çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ±n üzerinde çÄ±kma hedefi bulunduÄŸunu vurguladÄ±. Bugün hedefe bir adÄ±m daha yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±lmaz, "Umutluyuz. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± okuyup da manasÄ±nÄ± düÅŸünüp de ülkenin geleceÄŸinden umutsuz olabilmek mümkün deÄŸil. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'na inanan, bu milletin genetik kodlarÄ±nda hiçbir zaman korkuya, kaygÄ±ya, üzüntüye, esefe, ümitsizliÄŸe yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görür. Ben eminim." diye konuÅŸtu.YÄ±lmaz, Türk milletinin Ä°stiklal SavaÅŸÄ± gibi zor bir dönemde bile baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"En zor dönemde bile, Ä°stiklal SavaÅŸÄ± en zor dönem, ordularÄ± daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ, yedi düvel her taraftan üstüne çullanmÄ±ÅŸ, herkes bir ÅŸey kapma derdinde, önümüze Sevr konmuÅŸ, Anadolu'nun, Ankara'nÄ±n çevresinde bir yer planlanmÄ±ÅŸ ama bu verileni kabul etmemiÅŸ bir milletin torunlarÄ± olarak hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n ki geleceÄŸimiz geçmiÅŸimizden çok daha parlak, çok daha ÅŸanlÄ± olacaktÄ±r. Bunu söylerken sadece hamaset olsun yani kahramanlÄ±k olsun diye de söylemiyorum. 15 Temmuz'u gören bu milletin, en zor dönemlerinde elinde silah olmadÄ±ÄŸÄ± halde ülkenin hakkÄ±nÄ±, hukukunu gaspedenlerin tankÄ±na, topuna, silahÄ±na karÅŸÄ± elleriyle, yüreÄŸiyle, bileÄŸiyle, cesaretiyle nasÄ±l karÅŸÄ± koyduysa hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n ki gerek Türk milletinin gerek Türkiye'nin, önüne çÄ±karÄ±lacak her türlü engelleri aÅŸma konusunda iradesi, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yeteneÄŸi, becerisi vardÄ±r. Bundan hiç ÅŸüphem yok."

"EvlatlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini eÄŸitim ÅŸemsiyemiz altÄ±na alacaÄŸÄ±z"

YÄ±lmaz, eÄŸitime ayrÄ±lan bütçenin 14 yÄ±llÄ±k sürede ciddi oranda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesindeki en büyük payÄ±n eÄŸitime ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Her ÅŸeyi çözdük demiyoruz, muhakkak eksikliklerimiz var. 300'e yakÄ±n okul ihtiyacÄ±mÄ±z var. 70 bin okul öncesi çocuÄŸumuz var. Bunun 40 bine yakÄ±nÄ± eÄŸitim alÄ±yor. Demek ki 30 bin civarÄ±nda açÄ±k kalÄ±yor. Bu açÄ±ÄŸÄ±n olmasÄ± yine o alanda da okul ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu gösteriyor. Okul öncesi eÄŸitim oranÄ±nÄ± yüzde 60'a çÄ±kardÄ±k ama daha yüzde 40'lÄ±k bir açÄ±k var, onu da tamamlamamÄ±z lazÄ±m. Hedefimiz var, önümüzdeki dönemde diyoruz ki okul öncesi eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na alacaÄŸÄ±z. Bu ne demektir. Okul öncesi eÄŸitim çaÄŸÄ±nda olan evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini eÄŸitim ÅŸemsiyemiz altÄ±na alacaÄŸÄ±z. Bu gerçekten önemli bir husus."

"Dil öÄŸrenmede sÄ±kÄ±ntÄ± var"

YÄ±lmaz, dil öÄŸrenmede bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu belirterek Ä°ngilizce, Ä°spanyolca, Arapça, Almanca veya BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin resmi dillerinden bir tanesi öÄŸretilebilirse öÄŸrencilerin dünyaya bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±nÄ±n çok daha geniÅŸ olabileceÄŸini kaydetti.

Kaliteli eÄŸitimin olmazsa olmaz ÅŸartÄ±nÄ±n, öÄŸretmen baÅŸÄ±na düÅŸen öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, "ÖÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak gerekiyor. 560 binin üzerinde, 600 bine yakÄ±n öÄŸretmen sadece bizim dönemimizde atandÄ±. DolayÄ±sÄ±yla 'En büyük yatÄ±rÄ±mÄ± öÄŸretmene yaptÄ±k.' dediÄŸimizde doÄŸru bir tespitte bulunuyoruz. Bugün gördüÄŸünüz her üç öÄŸretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmÄ±ÅŸ." dedi.

YÄ±lmaz, ÅŸu anda öÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ±n 100 binin altÄ±nda olduÄŸunu, önümüzdeki dönemde de bu ihtiyacÄ± ortadan kaldÄ±rarak öÄŸrencilere kaliteli bir eÄŸitimi saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

"Müfredat canlÄ± bir organizmadÄ±r"

BakanlÄ±ÄŸÄ±n hazÄ±rlayarak görüÅŸe sunduÄŸu yeni müfredatla ilgili de deÄŸerlendirmelerde bulunan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Müfredat, aynÄ± canlÄ± organizma gibidir. EÄŸer deÄŸiÅŸmezse ölür. DeÄŸiÅŸmezse toplumun gerisinde kalÄ±r. Devletler de öyledir. DeÄŸiÅŸmezse mutlaka geri gider, mutlaka yok olur. Buna, zamanÄ±n ruhunu yakalamak diyorlar. EÄŸer Selçuklu'dur, OsmanlÄ±'dÄ±r veya hangisini alÄ±rsanÄ±z alÄ±n, bugün onlarÄ± göremiyorsak iÅŸte deÄŸiÅŸime ayak uyduramamÄ±ÅŸ olmalarÄ±ndan dolayÄ±dÄ±r. BulunduklarÄ± noktadan bir adÄ±m daha ileri gidemedikleri, birçok deÄŸiÅŸime direnç gösterdikleri içindir. MüfredatÄ± mutlaka deÄŸiÅŸtirmek gerekiyordu. Genelde birçok ülke 5 yÄ±lda bir gözden geçirip günceller. Biz en son 2007'de genel bir müfredat deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±k. Ondan bu zamana kadar 10 yÄ±l geçti, yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi saÄŸolsun arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir müfredat deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±k. Ä°stiyoruz ki daha çaÄŸdaÅŸ, daha geleceÄŸe güvenle bakacak, evlatlarÄ±mÄ±za daha iyi bir eÄŸitim vermek için mutlaka ders içeriÄŸinin de sadeleÅŸtirilmesini istiyoruz."

Müfredatla, öÄŸrencilerin hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabilecek, uygulayabilecekleri konularÄ± vermek istediklerini, akademik ve kitaplarda tartÄ±ÅŸma konusu olan bilgileri ise vermek istemediklerini belirten YÄ±lmaz, müfredatÄ± herkesin görüÅŸüne açtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Müfredatta yer alan 500'e yakÄ±n ünite içerisinden sadece Atatürkçülük, Ä°nönü ve evrim teorisinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±lmaz, yapÄ±lan eleÅŸtirilerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Demek ki diÄŸerleri hakkÄ±nda söyleyecek hiçbir ÅŸeyleri yok. Bu da demektir ki biz çok doÄŸru yaptÄ±k. Dün Mecliste bir açÄ±klama yaptÄ±m. Atatürk'ün bir sözü var, 'Cumhuriyet benim en büyük eserimdir.' diye. EÄŸer siz Cumhuriyet'i güçlendirirseniz AtatürkçülüÄŸün yolundasÄ±nÄ±z, Atatürk'e hizmet ediyorsunuz ve onun ilkelerini yaÅŸatÄ±yorsunuz demektir. EÄŸer Türkiye Cumhuriyeti'ni dÄ±ÅŸarÄ±dan borç alÄ±r hale getirmiÅŸseniz, namerde muhtaç hale getirmiÅŸseniz o zaman sizin AtatürkçülüÄŸünüz kesinlikle sözde bir Atatürkçülüktür. DiÄŸeri de Ä°nönü. Birinci, ikinci Ä°nönü savaÅŸlarÄ±ndan bahsedip de Ä°nönü'den bahsetmemek olur mu? Lozan AntlaÅŸmasÄ±'ndan bahsedeceksiniz, Ä°nönü'den bahsetmeyeceksiniz, olabilir mi? Atatürk rahmetli 1938'de ölmüÅŸ, yerine cumhurbaÅŸkanÄ± seçilecek, Ä°kinci CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°nönü olmuÅŸ, ondan bahsetmemek olur mu?"

"HalkÄ±n gözü terazidir." ÅŸeklinde bir deyiÅŸ olduÄŸunu belirten YÄ±lmaz, halkÄ±n terazisinin ÅŸaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülmediÄŸini söyledi.

Müfredat hazÄ±rlanÄ±rken öÄŸretmenlerin görüÅŸünün alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±lmaz, "Bu daha taslak, lütfen inceleyin bakÄ±n. Bu taslaÄŸÄ± katkÄ±larÄ±nÄ±zla daha iyi hale getirelim." dedi.