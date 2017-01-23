AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak

14-15 Ocak tarihlerinde sÄ±nava giren Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na bu hafta iÃ§inden itibaren ulaÅŸmasÄ± bekleniyor

14-15 Ocak tarihlerinde düzenlenen AÖF sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ± bekleniyor. Bu heyecanlÄ± süreçle ilgili Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GündoÄŸan güzel bir açÄ±klamada bulundu. Son 1 yÄ±ldÄ±r sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± 1 hafta içinde açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran GündoÄŸan, AÖF final sÄ±navÄ±na giren öÄŸrencileri daha da heyecanlandÄ±rdÄ±.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Güz Dönemi final sÄ±navlarÄ±nÄ±n sorunsuz ÅŸekilde tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GündoÄŸan: “Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n da uygun gitmesiyle sÄ±navlarda herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± söz konusu olmadÄ±” “Son 1 yÄ±ldÄ±r sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz” dedi.

AÖF'TE AÇIK UÇLU SORU DÖNEMÄ°

YaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon öÄŸrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi AçÄ±köÄŸretim Sistemi sÄ±navlarÄ±nda yeni bir uygulamaya geçiliyor.

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan Anadolu Üniversitesi AçÄ±köÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme Fakülteleri EÄŸitim-ÖÄŸretim ve SÄ±nav YönetmeliÄŸi’nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle açÄ±köÄŸretim sÄ±navlarÄ±nda çoktan seçmeli sorularÄ±n yanÄ±nda açÄ±k uçlu, kÄ±sa cevaplÄ±, doÄŸru-yanlÄ±ÅŸ, eÅŸleÅŸtirme gibi farklÄ± tip sorularÄ±n da sorulmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Konuyla ilgili açÄ±klamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GündoÄŸan, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l süren yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda, 2016/2017 öÄŸretim yÄ±lÄ± bahar döneminden itibaren açÄ±köÄŸretim sistemindeki bazÄ± derslerin ara sÄ±navlarÄ±nda çoktan seçmeli sorularÄ±n yanÄ±nda kÄ±sa cevaplÄ± ve açÄ±k uçlu sorularÄ±n da kullanÄ±lmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Rektör GündoÄŸan, “AçÄ±köÄŸretim Fakültesi’nin 4 programÄ±nda 4 ders kapsamÄ±nda ilk uygulama baÅŸlayacak. Bu programlar Türk Dili ve EdebiyatÄ±, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programlarÄ± olacak. Türk Dili ve EdebiyatÄ± programÄ±nda ÇaÄŸdaÅŸ Türk RomanÄ±, Sosyoloji ProgramÄ±nda Türk SosyologlarÄ±, Felsefe ProgramÄ±nda ÇaÄŸdaÅŸ Felsefe ve Tarih ProgramÄ±nda Hukuk Tarihi derslerinin ara sÄ±navlarÄ±nda çoktan seçmeli sorularÄ±n yanÄ±nda 2 kÄ±sa cevaplÄ± ve 1 açÄ±k uçlu soru yer alacaktÄ±r.” dedi.

"ÖÄŸrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabÄ± yapÄ±landÄ±rmalarÄ±dÄ±r"

Prof. Dr. GündoÄŸan, uygulamanÄ±n içeriÄŸiyle ilgili olarak ÅŸu detaylarÄ± aktardÄ±: “ÖÄŸrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak saÄŸlayacak bu sorular, 4 yanlÄ±ÅŸ 1 doÄŸru uygulamasÄ± kapsamÄ±nda yer almayacak. KÄ±sa cevaplÄ± sorular, cevabÄ± yalnÄ±zca bir ya da iki kelimeden oluÅŸan sorular olacaktÄ±r. Bir romanÄ±n yazarÄ±nÄ±n ya da bir anlaÅŸmanÄ±n tarihinin yoklandÄ±ÄŸÄ± sorular kÄ±sa cevaplÄ± sorulara örnek olarak verilebilir. KÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n her birinin puan deÄŸeri çoktan seçmeli sorunun puan deÄŸerine eÅŸit olacaktÄ±r. AçÄ±k uçlu sorular ise, öÄŸrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktÄ±r. AçÄ±k uçlu sorunun cevabÄ± bir veya iki paragraf olabilecektir. Tarihsel bir dönemin özelliklerini yazmak, iki düÅŸünürün bir olaya iliÅŸkin görüÅŸlerini kÄ±yaslamak, iki roman yazarÄ±nÄ±n üsluplarÄ±nÄ± belli bir açÄ±dan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmak açÄ±k uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. Bu sorularÄ±n cevaplarÄ± aslÄ±nda kitaplarÄ±nda yer almaktadÄ±r. ÖÄŸrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabÄ± yapÄ±landÄ±rmalarÄ±dÄ±r. Bu nedenle açÄ±k uçlu sorulara biz yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cevaplÄ± sorular demeyi tercih ediyoruz. Her öÄŸrenci istenen bilgiyi zihninde farklÄ± ÅŸekilde yapÄ±landÄ±rmÄ±ÅŸ olabilir. Biz olasÄ± tüm yapÄ±landÄ±rmalarÄ± önceden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve adÄ±na rubrik denen standart puanlama anahtarlarÄ±yla eÅŸleÅŸtirerek puan vereceÄŸiz. Böylece öÄŸrenciler, sahip olduklarÄ± bilgi düzeyine göre doÄŸru-yanlÄ±ÅŸ yaptÄ± ÅŸeklinde deÄŸil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecekler. Bu uygulamanÄ±n, öÄŸrencilerimizin bilgilerini gerçeÄŸe daha yakÄ±n ölçmemizde yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. AyrÄ±ca bu soru türlerinin öÄŸrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.”

SORULAR NASIL DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK?

KÄ±sa cevaplÄ± ve açÄ±k uçlu sorularÄ±n deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin yöntemi de açÄ±klayan Rektör GündoÄŸan, “ÖÄŸrencilerimizin cevap kâÄŸÄ±tlarÄ±, alanÄ±nda uzman en az iki farklÄ± puanlayÄ±cÄ±ya gidecek. Bu puanlayÄ±cÄ±lar önceden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ standart puanlama anahtarlarÄ±na (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. KÄ±sa cevaplÄ± sorular için verilecek bu puanlar doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ ÅŸeklinde deÄŸerlendirilecektir. AçÄ±k uçlu sorular ise öÄŸrencilerin bilgilerini ne kadar doÄŸru ifade edebildiklerine baÄŸlÄ± olarak 5 düzeyde puanlanacaktÄ±r. AçÄ±k uçlu sorudan alÄ±nabilecek en yüksek puan, iki çoktan seçmeli sorunun puan deÄŸerine eÅŸit olacaktÄ±r. UygulamanÄ±n detaylarÄ± ve örnek sorular öÄŸrencilerimize ayrÄ±ca önümüzdeki süreçte duyurulacaktÄ±r.” ifadelerini kullandÄ±.

Prof.Dr. GündoÄŸan, açÄ±k uçlu soru uygulamasÄ±nÄ±n, açÄ±köÄŸretimde ölçme deÄŸerlendirme kalitesini yükselteceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± da kaydetti. GündoÄŸan ayrÄ±ca, bu konuda kendilerini cesaretlendiren YükseköÄŸretim Kurulu’na ve YÖK BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Yekta Saraç’a da teÅŸekkürlerini iletti.