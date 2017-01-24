Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 24/01/2017 08:07

Aleyna Tilki'ye ÅŸok o paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±nca disipline gÃ¶nderildi

Aleyna Tilki

Son dÃ¶nemlerin en genÃ§ ve en konuÅŸulan popÃ§usu Aleyna Tilki, sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±nca okul yÃ¶netimi harekete geÃ§ti

Gece kulüplerinde sahneye çÄ±kmasÄ± yasaklanan 16 yaÅŸÄ±ndaki Aleyna Tilki'ye ikinci ÅŸok. ÖÄŸrenim hayatÄ±na Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde devam eden genç ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n 100 puan sevinci pahalÄ±ya patladÄ±.Fizik dersinden aldÄ±ÄŸÄ± notun sevincini, sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸarak kutlayan Aleyna Tilki'yi okul yönetimi disipline verdi.

Habertürk Gazetesinin haberine göre; ÖÄŸretmenler kurulu paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle genç ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bütün derslerden tekrar sÄ±nava girmesi kararÄ± aldÄ±.

Bir kez daha sÄ±nava giren Tilki, daha önceki notlarÄ±na yakÄ±n notlar alÄ±rken; söz konusu paylaÅŸÄ±mÄ± okul yönetiminin isteÄŸiyle sosyal medya hesaplarÄ±ndan sildi.Tilki, çok istediÄŸi teÅŸekkür belgesini kÄ±l payÄ± kaçÄ±rÄ±rken, ailesine ikinci dönem takdir alma sözü verdi.Aleyna Tilki'nin sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± 'Okula gitmiyor' iddialarÄ±na cevap olarak paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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