Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 27/01/2017 12:52

Engellilere mÃ¼jde bin 500 Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacak


Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, emekli Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeyi verdi. Bin 500 Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvurularÄ±n 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

 Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, engelli öÄŸretmen atamasÄ± kapsamÄ±nda bin 500 öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvurularÄ±n 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yapÄ±lan duyuruda, "Engelli öÄŸretmen atamasÄ± kapsamÄ±nda bin 500 öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacak, baÅŸvurular ise 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacak" denildi.

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