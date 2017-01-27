Engellilere mÃ¼jde bin 500 Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, emekli Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeyi verdi. Bin 500 Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvurularÄ±n 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, engelli öÄŸretmen atamasÄ± kapsamÄ±nda bin 500 öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvurularÄ±n 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yapÄ±lan duyuruda, "Engelli öÄŸretmen atamasÄ± kapsamÄ±nda bin 500 öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacak, baÅŸvurular ise 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacak" denildi.