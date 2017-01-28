Referandum iÃ§in Evet kampanyasÄ± baÅŸlatan Dilmen'i Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sordular

Spor yorumcusu olan RÄ±dvan Dilmen'in referandum iÃ§in "Evet" kampanyasÄ± baÅŸlatmasÄ±na Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RÄ±dvan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¼yesi deÄŸil, fikrini sÃ¶yleyebilir ama iÅŸlem yapamayÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu RÄ±dvan Dilmen baÅŸkanlÄ±k referandumu için "evet" kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ, sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video büyük yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Divan Kurulu'nda açÄ±klamalarda bulunan Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m da konuyla ilgili kÄ±sa bir deÄŸerlendirmede bulundu.

"BÄ°R ÅžEY YAPAMAYIZ"

Dilmen'in kulüple bir baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RÄ±dvan, bu camiaya hizmet etmiÅŸ bir oyuncudur. Öyle olur böyle olur baÅŸka türlü olur. Bize üye olmadÄ±ÄŸÄ± için ihraç edilmesi söz konusu deÄŸil. OlmadÄ±ÄŸÄ± için bir ÅŸey yapamayÄ±z. Bu çatÄ±da her düÅŸünceden her mezhepten insan olabilir. Biz ona karÄ±ÅŸamayÄ±z. Biz onu attÄ±k diye onore etmiÅŸler beni. Üye olsa da atmam yani. Bu ülkenin menfaatleri için hepimiz bir ÅŸeyler söyleyip yapacaÄŸÄ±z. Birbirimizi kÄ±rmayacaÄŸÄ±z. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur." diye konuÅŸtu. Dilmen, sosyal medyada referandumdaki 'evet' oyunu belli ederek karÅŸÄ±t görüÅŸlerin tepkisini çekmiÅŸti.