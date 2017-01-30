AÃ–F final sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± AÃ–F sÄ±nav sonucu Ã¶ÄŸren

Ã–ÄŸrencilerin merakla beklediÄŸi AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim FakÃ¼ltesi final sÄ±nav sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±
AÖF sÄ±nav sonuçlarÄ± Anadolu Üniversitesi ÖÄŸrenci GiriÅŸ sistemi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açÄ±klandÄ±.
AÖF SINAV SONUÇLARI ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N TIKLA
AÖF sÄ±nav sonuçlarÄ± Anadolu Üniversitesi ÖÄŸrenci GiriÅŸ sistemi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açÄ±klandÄ±.
AÖF SINAV SONUÇLARI ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N TIKLA
Spor yorumcusu olan RÄ±dvan Dilmen'in referandum iÃ§in "Evet" kampanyasÄ± baÅŸlatmasÄ±na Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RÄ±dvan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¼yesi deÄŸil, fikrini sÃ¶yleyebilir ama iÅŸlem yapamayÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, emekli Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeyi verdi. Bin 500 Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvurularÄ±n 21-24 Åžubat tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili olarak yapÄ±lan incelemeler sonucunda 20 yÄ±ldÄ±r sahte Ã¼niversite diplomasÄ±yla Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan HÃ¼lya Ã–. 'nÃ¼n bu zamana kadar devletten aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ geri isteniyor.