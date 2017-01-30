AÃ–F final sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± AÃ–F sÄ±nav sonucu Ã¶ÄŸren

15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili olarak yapÄ±lan incelemeler sonucunda 20 yÄ±ldÄ±r sahte Ã¼niversite diplomasÄ±yla Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan HÃ¼lya Ã–. 'nÃ¼n bu zamana kadar devletten aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ geri isteniyor.