TÃœBÄ°TAK lisans ve doktora Ã¶ÄŸrencilerine burs verecek

TÃœBÄ°TAK, yÃ¼ksek lisas ve doktora Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik vereceÄŸi burslarÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ±n 15 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TÜBÄ°TAK'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Münir Birsel Lisans Üstü BurslarÄ± VakfÄ±, yüksek lisans ve doktora öÄŸrenimini sürdüren üstün baÅŸarÄ±lÄ± öÄŸrencilerin, öÄŸrenim ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± tamamlamalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olarak, ülkede bilim ve teknolojinin geliÅŸmesi için ihtiyaç duyulan üstün nitelikli insan gücünün yetiÅŸmesine katkÄ±da bulunmayÄ± amaçlÄ±yor.Düzenli geliri olmayan yüksek lisans ve doktora öÄŸrencilerine verilen burs için gerekli koÅŸullarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yanlar, 15 Åžubat'tan itibaren TÜBÄ°TAK resmi adresinden ulaÅŸÄ±labilecek form ile baÅŸvuru yapabilecek. ÖÄŸrenimin baÅŸarÄ±yla sürdürülmesi koÅŸuluyla aylÄ±k burs miktarÄ±, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öÄŸrencileri için 500, doktora öÄŸrencileri için 600 lira olacak. ÖÄŸrencilere burslarÄ± 1 Mart'tan itibaren verilecek.