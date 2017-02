Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan yeni mÃ¼fredat aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, müfredat değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakanlıkta düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, iki ülke arasında öğrenci ve öğretmen değişimi ile tecrübe paylaşımı yapılacağını söyledi.Yılmaz, "İki ülke arasında karşılıklı burs verilmesi ve resmi dillerin öğretilmesini amaçlıyoruz. Bosna Hersek'teki birçok kantonda Türkçe ikinci dil olarak öğretilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Boşnakçayı seçmeli ders olarak müfredatımıza dahil ediyoruz." diye konuştu.

Din kültürü dersinin müfredatı

"Din kültürü dersi müfredatının ne zaman açıklanacağı" sorusunu da Yılmaz, şöyle yanıtladı:

"Çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede kamuoyuna sunacağız. Şu ana kadar her gruptan, her kişiden görüş geliyor. 150 binin üzerinde müfredatla ilgili görüş aldık. Bunların her biri bizim yolumuzu aydınlatacaktır, mevcut müfredat taslağımızı daha da iyileştirecektir. Şubat ayının sonunda halkımızın hepsinin memnun olacağı, 'Güzel bir müfredata sahip olduk, emeği geçenlere teşekkür ederiz' diyebilecekleri bir çalışmayı milletimizin önüne koyacağız. Çoğu gitti azı kaldı. Din kültürü dersinin müfredatı üzerinde de çalışıyoruz, onu da en kısa sürede sunacağız. Her bir kardeşim, müfredatımızda kendi inancıyla ilgili ne yer alması gerekiyorsa onu bize iletiyor. Biz de bunu dikkate alacağız. Çok iyi bir müfredat ortaya çıkacaktır."