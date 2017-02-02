Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan yeni mÃ¼fredat aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, mÃ¼fredat deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BakanlÄ±kta düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu ArasÄ±nda EÄŸitim AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi Protokolü Ä°mza Töreni"nde konuÅŸan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, iki ülke arasÄ±nda öÄŸrenci ve öÄŸretmen deÄŸiÅŸimi ile tecrübe paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.YÄ±lmaz, "Ä°ki ülke arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± burs verilmesi ve resmi dillerin öÄŸretilmesini amaçlÄ±yoruz. Bosna Hersek'teki birçok kantonda Türkçe ikinci dil olarak öÄŸretilmektedir. Biz de önümüzdeki yÄ±l, 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren BoÅŸnakçayÄ± seçmeli ders olarak müfredatÄ±mÄ±za dahil ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Din kültürü dersinin müfredatÄ±

"Din kültürü dersi müfredatÄ±nÄ±n ne zaman açÄ±klanacaÄŸÄ±" sorusunu da YÄ±lmaz, ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"ÇalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. En kÄ±sa sürede kamuoyuna sunacaÄŸÄ±z. Åžu ana kadar her gruptan, her kiÅŸiden görüÅŸ geliyor. 150 binin üzerinde müfredatla ilgili görüÅŸ aldÄ±k. BunlarÄ±n her biri bizim yolumuzu aydÄ±nlatacaktÄ±r, mevcut müfredat taslaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha da iyileÅŸtirecektir. Åžubat ayÄ±nÄ±n sonunda halkÄ±mÄ±zÄ±n hepsinin memnun olacaÄŸÄ±, 'Güzel bir müfredata sahip olduk, emeÄŸi geçenlere teÅŸekkür ederiz' diyebilecekleri bir çalÄ±ÅŸmayÄ± milletimizin önüne koyacaÄŸÄ±z. ÇoÄŸu gitti azÄ± kaldÄ±. Din kültürü dersinin müfredatÄ± üzerinde de çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, onu da en kÄ±sa sürede sunacaÄŸÄ±z. Her bir kardeÅŸim, müfredatÄ±mÄ±zda kendi inancÄ±yla ilgili ne yer almasÄ± gerekiyorsa onu bize iletiyor. Biz de bunu dikkate alacaÄŸÄ±z. Çok iyi bir müfredat ortaya çÄ±kacaktÄ±r."