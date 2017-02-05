Milyonlarca Ã¶ÄŸrenci iÃ§in ders zili yarÄ±n yeniden Ã§alacak

Milyonlarca Ã¶ÄŸrenci ve yÃ¼z binlerce Ã¶ÄŸretmen iÃ§in yarÄ±n iki haftalÄ±k sÃ¼ren tatilin ardÄ±ndan ilk ders zili Ã§alacak

YarÄ±yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dönemi yarÄ±n baÅŸlayacak.YaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ve 900 bin öÄŸretmenin 23 Ocak'ta baÅŸlayan yarÄ±yÄ±l tatili yarÄ±n sona eriyor.Ä°kinci dönemle Milli EÄŸitim, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k ile SaÄŸlÄ±k bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n organizasyonunda 2012'den beri yürütülen Okul Sütü ProgramÄ± da baÅŸlayacak.

Program kapsamÄ±nda, resmi-özel anaokulu, uygulama sÄ±nÄ±fÄ±, anasÄ±nÄ±fÄ± ve ilkokul öÄŸrencilerine pazartesi, çarÅŸamba ve cuma günleri UHT koÅŸullarÄ±nda paketlenmiÅŸ pastörize süt daÄŸÄ±tÄ±lacak.

Tatil sonrasÄ± sÄ±nav maratonu baÅŸlÄ±yor

Ä°kinci dönem, ortaokuldakiler ve lise son sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri için sÄ±nav heyecanÄ±yla geçecek. ÖÄŸrenciler, 26 ve 27 Nisan'da Temel EÄŸitimden OrtaöÄŸretime GeçiÅŸ (TEOG) ortak sÄ±navlarÄ±na girecek. Mazeret sÄ±navÄ± da 20 ve 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak. TEOG sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n haziranda açÄ±klanmasÄ± planlanÄ±yor.

Üniversiteye giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ± YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS), 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapÄ±lacak. Ä°kinci aÅŸama Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beÅŸ oturumda gerçekleÅŸtirilecek.EÄŸitimin ikinci yarÄ±yÄ±l dönemi, 9 Haziran Cuma günü sona erecek. 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 Eylül Pazartesi günü baÅŸlayacak.