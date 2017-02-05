Bakan aÃ§Ä±kladÄ± cinsel istismara karÅŸÄ± Ã§ocuklara mahremiyet dersi mi verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ã§ocuk istismarÄ±nÄ± Ã§ocuklara â€˜mahremiyet' eÄŸitimi vererek Ã§Ã¶zmeyi hedeflediklerini sÃ¶yledi

Çocuklara yönelik cinsel suçlarÄ± önleme konusunda Türkiye'deki yasalarÄ±n yeterli olduÄŸunu savunan Kaya, uygulamada eksiklikler olduÄŸunu söyleyerek çocuklara mahremiyet eÄŸitimi vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ±, böylece çocuklarÄ±n kendilerini koruyabileceÄŸini savundu.

Kaya, CNN Türk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda çocuklara yönelik istismarÄ±n önlenmesi konusunda bir projeden bahsetti. Hakan Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Kaya, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve çocuk istismarÄ± konusunda açÄ±klamalarda bulundu.

‘YASALARDA SORUN YOK'

KadÄ±na yönelik ÅŸiddeti ve çocuklara yönelik cinsel suçlarÄ± önleme konusunda Türkiye'de yürürlükte olan yasalarÄ±n Avrupa ülkeleri ortalamasÄ±ndan daha iyi olduÄŸunu kaydeden Kaya, uygulamada sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Hakim, savcÄ±, kolluk kuvvetlerinin yasalara uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kaya'nÄ±n önerisi ise 'eÄŸitim' oldu.

'ÇOCUK BEDENÄ°NÄ° KORUMAYI ÖÄžRENECEK'

Bu konuda da yürürlükteki yasalarÄ±n AB ortalamalarÄ±nÄ±n üzerinde olduÄŸunu savunan Kaya, "Ama hukuki yaptÄ±rÄ±mla bunun üstesinden gelemiyoruz maalesef. FarkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturacaÄŸÄ±z, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± koruyacaÄŸÄ±z ve eÄŸitim vereceÄŸiz" dedi.

Çocuklara ‘mahremiyet eÄŸitimi' verileceÄŸini açÄ±klayan Kaya, mahremiyet eÄŸitimin müfredata girmesi için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi: "Çocuklar kendisini korumayÄ± öÄŸrenecek, çünkü biliyorsunuz artÄ±k kÄ±z çocuÄŸuna da erkek çocuÄŸuna da taciz olaylarÄ±nÄ± sÄ±klÄ±kla duyuyoruz. Çocuk kendi bedenini korumayÄ± öÄŸrenecek, bir yabancÄ±ya bedenini dokundurmayacak, onun izni olmadan bedenine dokunmasÄ±na izin vermeyecek. Bununla ilgili çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bunun yolu eÄŸitimden geçer."