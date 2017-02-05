15 tatil sona eriyor Ã¶ÄŸrenciler yarÄ±n ders baÅŸÄ± yapÄ±yor

23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatile Ã§Ä±kan milyonlarca Ã¶ÄŸrenci, 15 gÃ¼n tatil yaptÄ±ktan sonra yarÄ±n ders baÅŸÄ± yapacak.

2017'de okullar ne zaman açÄ±lacak sorusuna Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± "6 Åžubat 2017" tarihi olarak cevap veriyor. OkullarÄ±n yarÄ±n açÄ±lmasÄ±ndan ötürü, Ä°stanbul trafiÄŸinde yoÄŸunluk bekleniyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n akademik takvimi, eÄŸitim öÄŸretim tarihlerini AÄŸustos ayÄ±nda kendi sitesinden ÅŸu ÅŸekilde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±: “2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±, 19 Eylül 2016´da baÅŸlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. HazÄ±rlanan 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± çalÄ±ÅŸma takvimine iliÅŸkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± her derece ve türdeki eÄŸitim ve öÄŸretim kurumlarÄ±nda, 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. YarÄ±yÄ±l tatili, 23 Ocak 2017-3 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°kinci kanaat dönemi ise 6 Åžubat 2017 Pazartesi günü (yani yarÄ±n) baÅŸlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.