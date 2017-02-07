Bu bÃ¶lÃ¼mlerde okuyanlar 2023'e kadar Ã¶ÄŸretmen olamayacak

MEB ÅŸuan 20 farklÄ± alandan Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± durdurdu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu 20 alanda doluluk oranÄ±, bazÄ±larÄ±nda yÃ¼zde 280'lere ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

Uzmanlar, bu alanda eÄŸitim alan ve gelecekte öÄŸretmen olmak isteyenleri ÅŸimdiden "Devlet kapÄ±sÄ±nda ve özellikle de öÄŸretmenlikte iÅŸ bulamazsÄ±nÄ±z" diye uyarÄ±yor. 20 alanda eÄŸitim gören ya da mezun olanlarÄ±n özel sektöre yönelmesini öneriyorlar. Alan öÄŸretmenliÄŸinde en büyük fazlalÄ±k felsefe grubunda görülüyor. Bu alanda 1594 öÄŸretmen ÅŸimdiden ihtiyaç fazlasÄ± duruma düÅŸmüÅŸ bile. Bunu Giyim Üretim Teknoloji öÄŸretmenleri takip ediyor. Bu alanda da 717 öÄŸretmen fazlasÄ± var. Yine Metal Teknolojisi'nde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanÄ±nda ise 199 ihtiyaç dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan öÄŸretmen olduÄŸu görülüyor. Kaynak: Hürriyet

Ä°ÅŸte o liste: