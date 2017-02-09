Bakan mÃ¼jdeyi verdi 20 bin Ã¶ÄŸretmen atanacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz 20 bin Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacaÄŸÄ±z, 20 bin öÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. ÖÄŸretmenlerimiz için hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." dedi.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TAV firmasÄ± arasÄ±nda Katar Türk Okulu'nun devir protokolü imzalanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla düzenlenen tören öncesinde konuÅŸan YÄ±lmaz, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal ve ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu ile toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

"BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacaÄŸÄ±z, 20 bin öÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. ÖÄŸretmenlerimiz için hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Ä°ki hayÄ±rlÄ± olay bir arada gerçeklemiÅŸ oldu diyorum." diyen YÄ±lmaz, YÄ±ldÄ±rÄ±m, AÄŸbal ve MüezzinoÄŸlu'na teÅŸekkür etti.

Katar'da Türk okulu

Bakan YÄ±lmaz, TAV CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani Åžener'in katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen imza törenindeki konuÅŸmasÄ±nda ise bir ülkeye yapÄ±labilecek en büyük hizmetin, eÄŸitim olduÄŸunu belirterek, TAV grubuna teÅŸekkür etti.

44 öÄŸrencisi ve 17 öÄŸretmeni olan Katar Türk Okulu'nun 2016 ekim ayÄ±nda faaliyete geçtiÄŸini belirten YÄ±lmaz, "Okulun 10 bin metrekare alanÄ± ve 8 bin metrekare bahçesi var. Türk eÄŸitimi gerçekten katma bir deÄŸer kazandÄ±. Türkiye'ye yakÄ±ÅŸan bir deÄŸer kazandÄ±. Bu deÄŸer için Sani Åžener'e ve Hamdi AkÄ±n'a teÅŸekkür ediyorum." dedi.TAV CEO'su Åžener ise Katar HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± sürerken CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Katar'Ä± ziyaret ettiÄŸini ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Milli EÄŸitime baÄŸlÄ± Türk okullarÄ±nÄ± desteklediÄŸini ifade ettiÄŸini hatÄ±rlatarak bunun üzerine okul inÅŸaatÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Åžener, "Katar'da Türk okulu inÅŸaatÄ±na baÅŸladÄ±k ve bitirdik. Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±zla bu protokolü imzalayarak Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na Katar Türk Okulu'nu devrediyoruz. Bu okulda Türkiye'ye, vatanlarÄ±na baÄŸlÄ± gençlerin yetiÅŸeceÄŸine inancÄ±mÄ±z sonsuz." diye konuÅŸtu.