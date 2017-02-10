EtÃ¼t merkezleri kapanÄ±yor mu

Son KHK ile 'etÃ¼t eÄŸitim merkezi' de eÄŸitim sisteminden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

OHAL KapsamÄ±nda BazÄ± Düzenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda 687 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yer aldÄ±. 5580 sayÄ±lÄ± Özel ÖÄŸretim KurumlarÄ± Kanunu'nda yer alan "öÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri" ibaresi ve tanÄ±mÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±larak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi. Ä°lköÄŸretim öÄŸrencilerinin okul dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardÄ±ndan açÄ±lan ve sadece tek ders verebilen özel eÄŸitim kurslarÄ± da lise öÄŸrencileri için faaliyet gösterebilecek. KHK ile daha önce kanunda olmayan "sosyal etkinlik merkezleri"nin açÄ±lmasÄ±na izin verildi. Bu merkezlerde öÄŸrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi saÄŸlanacak. (Kaynak: Habertürk)