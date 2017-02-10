Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 10/02/2017 09:59

EtÃ¼t merkezleri kapanÄ±yor mu


Son KHK ile 'etÃ¼t eÄŸitim merkezi' de eÄŸitim sisteminden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

OHAL KapsamÄ±nda BazÄ± Düzenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda 687 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yer aldÄ±. 5580 sayÄ±lÄ± Özel ÖÄŸretim KurumlarÄ± Kanunu'nda yer alan "öÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri" ibaresi ve tanÄ±mÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±larak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi. Ä°lköÄŸretim öÄŸrencilerinin okul dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardÄ±ndan açÄ±lan ve sadece tek ders verebilen özel eÄŸitim kurslarÄ± da lise öÄŸrencileri için faaliyet gösterebilecek. KHK ile daha önce kanunda olmayan "sosyal etkinlik merkezleri"nin açÄ±lmasÄ±na izin verildi. Bu merkezlerde öÄŸrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi saÄŸlanacak. (Kaynak: Habertürk)

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Ã¶ÄŸretmen atamasÄ±

Bakan mÃ¼jdeyi verdi 20 bin Ã¶ÄŸretmen atanacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz 20 bin Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu


Bakan aÃ§Ä±kladÄ± 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Bu bÃ¶lÃ¼mlerde okuyanlar 2023'e kadar Ã¶ÄŸretmen olamayacak

MEB ÅŸuan 20 farklÄ± alandan Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± durdurdu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu 20 alanda doluluk oranÄ±, bazÄ±larÄ±nda yÃ¼zde 280'lere ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.