Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan yaz tatili kÄ±salÄ±yor iddialarÄ±na yanÄ±t geldi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, yaz tatilinin uzun olduÄŸunu sÃ¶yleyenlere karÅŸÄ±lÄ±k, Yaz tatilini kaldÄ±rma gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yok. Ancak yaz tatilini Ã¶ÄŸrencilerimize etkin bir ÅŸekilde vermek istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸarak, yeni projelerin varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, yaz tatili ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu.Yaz tatilinin uzun olduÄŸunu söyleyenlerin de bulunduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, su görüÅŸleri paylaÅŸtÄ±: "ÖÄŸrencilerimize çaÄŸÄ±n gerektirmiÅŸ olduÄŸu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eÄŸitim süresini kÄ±saltmadan, vermiÅŸ olduÄŸumuz tatil süresi içerisinde eÄŸitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldÄ±rma gibi bir düÅŸüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öÄŸrencilerimize etkin bir ÅŸekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduÄŸu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eÄŸitimleri veriyoruz. Daha etkin bir ÅŸekilde tatilleri kullanmak için de bir çalÄ±ÅŸmamÄ±z var. Daha iyiyi yakalamak için çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. 1930'lardaki sistemi kullanmaya devam." Türkiye'de OECD ülkelerine göre eÄŸitim ders saatinin ve eÄŸitim gününün daha az olduÄŸunu söyleyen Bakan YÄ±lmaz, "EÄŸitim gün sayÄ±sÄ±nÄ± ve ders saati sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.